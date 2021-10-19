🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 октября, растущая Луна в Овне принесет с собой повышенную импульсивность. Многие ощутят свою несдержанность, что может привести к конфликтам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 октября, растущая Луна в знаке Овна сулит представителям многих знаков зодиака непростой день. Могут возникнуть конфликты, казалось бы, на пустом месте. Виной всему повышенная импульсивность. Рекомендуется держать себя в руках и не впадать в эмоции. Главное помнить, что все проблемы можно разрешить мирным путем.

♈ Овен

Внимательно посмотрите на свой список дел, Овны. Что приближает вас к вашей мечте? А какие задачи просто добавляют беспорядок и шум? Одним словом, расставьте приоритеты. Это поможет вам направить свою энергию на выполнение задач, которые приведут к феноменальным результатам. Речь идет о деньгах, успехе, счастье и силе.

Космический совет: расставьте приоритеты в вашем списке дел.

♉ Телец

Звезды сулят сегодня Тельцам любовь, страсть, красоту и креативность. Сделайте своей жизненной миссией превращение в прекрасное всего, с чем вы вступаете в контакт. Для некоторых из вас это может быть удачное время для создания проекта, близкого вашему сердцу. Помните, период беременности так же важен, как и рождение.

Космический совет: подумайте о том, как вы можете сделать этот мир прекраснее.

♊ Близнецы

Вы не можете изменить свой вчерашний день. То, что вы можете сотворить, это ваше завтра. На фронте карьеры есть прекрасное открытие, Близнецы. Делайте все возможное, чтобы сделать его своим. Однако компенсация, которую вы получите вначале, может не оправдать ваших усилий. Помните о конечном пункте назначения и двигайтесь вперед.

Космический совет: думайте о глобальных перспективах.

♋ Рак

Качество превыше количества, Раки. Будьте внимательны к тому, что вы говорите. И придумайте себе испытание, чтобы стать лучшей версией себя. Это ключ к тому, чтобы выделяться в мире. Слова, которые вам стоит добавить в свою речь: «фокус» и «дисциплина». Установка расписания для себя поможет вам достичь ваших целей.

Космический совет: выбирайте качество, а не количество.

♌ Лев

Думайте о происходящем с вами как о «расширении сознания». А как иначе вы заставите свой мозг думать и действовать по-другому? Экспериментируйте с новыми способами обучения, новыми способами решения проблем и новыми способами обмена своими знаниями с другими. Обратитесь к «сокровищнице» в интернете или возьмите книгу. О, сколько же вам предстоит открыть в процессе!

Космический совет: делайте привычное по-другому.

♍ Дева

Девы, вы давно ждали, когда подвернется подходящая возможность изменить жизнь к лучшему? Кажется, время пришло. Забудьте об ограничениях, которые мешают вам жить, смело берите ситуацию в свои руки и двигайтесь к мечте. У вас все получится. Звезды сулят успех и продвижение по карьерной лестнице. Однако не забывайте о саморазвитии. Почему бы не провести вечер на мастер-классе по кулинарии или вязанию?

Космический совет: воспользуйтесь шансом, который вам предоставит жизнь.

♎ Весы

Как вы относитесь к деньгам, Весы? Очень часто вы соглашаетесь на бесплатную работу, хотя сами живете в режиме экономии. Подумайте, может быть, вы зря взваливаете на свои плечи столько дел? Начните ценить себя и свой труд. При заключении следующего контракта завысьте цены на свои услуги. Если вы сумеете сделать, ваша жизнь изменится к лучшему.

Космический совет: перестаньте бесплатно работать.

♏ Скорпион

Скорпионы, кажется, вы выбросили из памяти весь ваш прошлый опыт. Зря! Он еще вам не раз пригодится. Настало время достать старые тетради и вспомнить, чему вы учились. Откройте глаза, вокруг вас столько возможностей! А вы все свободное время проводите в офисе, где почти нет никаких перспектив. Оглянитесь вокруг. Может быть, кто-то в вас действительно заинтересован, и именно сегодня, 19 октября, вы сможете начать новую жизнь — ту, о которой давно мечтали.

Космический совет: найдите, где бы вы могли применить свои навыки.

♐ Стрелец

Вы слышали, что такое карма, Стрельцы? Если однажды вы протянете руку помощи нуждающемуся, в другой раз неожиданная удача свалится на вас самих. Кажется, время пришло. Новая должность, гармония в отношениях, прибавка к зарплате — все, о чем вы мечтали, скоро исполнится. Но не стоит расслабляться. Фортуна всегда занимает сторону трудолюбивых личностей, которые не хотят во всем полагаться на судьбу.

Космический совет: продолжайте трудиться.

♑ Козерог

Если вы чувствуете, что застряли в колее, вероятно, так оно и есть. Как вы собираетесь изменить это, Козероги? Для начала, прекратите отвлекаться на мирское, которое проявляется в попытке переделать самостоятельно все «срочные задания». Посмотрите, кому и что вы можете делегировать. Таким образом, вы сможете направить свою энергию на то, что действительно имеет значение.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что действительно важных вещах.

♒ Водолей

Вы вот-вот взорветесь и вас атаковали трудности? Как вы оказались в этой ситуации? Водолеи, сегодня вам нужно подумать о сверхкомпенсациях за свои усилия. Совет, которые дают вам звезды: «Не работайте до смерти. Стремитесь к устойчивому образу жизни, который дает вам время для восстановления сил и достижения долгосрочной эффективности».

Космический совет: найдите баланс в жизни!

♊ Рыбы

Рыбы, идеи, которые посетят сегодня вашу светлую голову не просто «ветром надуло», их даровали вам свыше. А потому имейте совесть, отложите все бытовые хлопоты и полностью погрузитесь в обдумывание этих вселенских подсказок и начните уже, наконец, творить! Кстати, в процессе творчества не бойтесь довериться своей природе и вы будете приятно поражены конечным результатом.

Космический совет: позвольте себе быть поглощенным вашим искусством.

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