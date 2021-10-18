🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 октября, растущая Луна в знаке Рыб сулит представителям многих знаков зодиака день полный хлопот. Постарайтесь не перетруждаться в первый день недели.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 октября, когда растущая Луна находится в знаке Рыб, представители многих знаков зодиака ощутят прилив энергии совершить множетство дел и свернуть горы. И действительно, сегодня придется похлопотать. Попытайтесь не растратить всю свою энергию, накопленную за выходные, в первый же день недели.

♈ Овен

Вы, вероятно, страдаете от собственного негатива по отношению к другим людям. Вот вам чит-код для выживания без кровопролития: дополнительные десять минут йоги перед тем, как официально начать день. Не стоит недооценивать силу своего внутреннего мира, Овны. Звезды-гиды пытаются дозвониться до вас. Чтобы получить важное сообщение, поднимите космический телефон!

Космический совет: контролируйте свой негатив.

♉ Телец

Что вам делать сегодня? Все просто, Тельцы. Прекратите использовать рабочий график в качестве оправдания вашего самодовольства и начните серьезно относиться к здоровью. Вы думали о возобновлении тренировок в спортзале или о присоединении к йогам? Если вдруг нет, то подумайте. Это сработает в вашу же пользу.

Космический совет: начните внимательно относиться к здоровью.

♊ Близнецы

Самовосстановление будет важной темой для вас сегодня, Близнецы. Но вот в чем дело: вы не можете освободить место для хорошего ци — так называемой жизненной энергии, если не отпустите плохого ци. Подумайте о токсичных связях, которые мешают вам двигаться вперед. Нереалистичные ожидания, которые буквально отправляют вас в ад. Принятие себя и других такими, какие они есть, может стать ключом к восстановлению мира и счастья.

Космический совет: подумайте о том, что же вас все-таки тяготит.

♋ Рак

Сделайте глубокий вдох, Раки. Никуда не спешите и никому ничего не доказывайте. Позвольте себе сделать перерыв. Дайте себе разрешение просто «быть». Вы уже наверняка ощущаете напряжение в мышцах, поэтому найдите время для отдыха и расслабления. Например, побалуйте себя посещением спа-салона или массажем.

Космический совет: найдите время для релакса.

♌ Лев

Мир не имеет против вас ничего, Львы. Не позволяйте себе увязнуть в чьих-то ожиданиях. Продолжайте искать свет с осознанием того, что вы не сможете угодить всем. Как только вы это сделаете, уделите немного времени размышлению о своих так называемых ограничениях. Вы поймете, что на самом деле вы свободны создавать жизнь, о которой всегда мечтали.

Космический совет: зажгите огонь в своем сердце.

♍ Дева

Суть успеха в том, что его можно использовать для привлечения еще большего успеха, при условии, что вы максимально используете предоставленные вам возможности. Разыгрывайте свои карты с умом, Девы. Вы становитесь боссом, которым всегда должны были быть. Для некоторых, например, это может быть временя расширения бизнеса. Не ограничивайте себя географически. Неизвестные направления манят.

Космический совет: пришло время взять все в свои руки.

♎ Весы

Все или ничего, Весы. Возможно, некоторые из вас решатся на длительные отношения. Сыграйте активную роль в формировании своего будущего, конечно же, оставив возможности для импровизации! Те же из вас, кто уже обменялся клятвами, могут подумать о работе над своим браком. Не позволяйте работе и другим рутинным обязанностям быть причиной расставания. Приложите максимум усилий, чтобы провести время друг с другом.

Космический совет: обратите внимание на свою личную жизнь.

♏ Скорпион

Скорпионы, особенно те, кто сильно увлеклись уединением, вылезайте из норы. Ваши лучшие друзья чувствуют, что вы ими пренебрегаете. Научитесь находить баланс между «я» и «мы». Пусть те, кто рядом с вами, знают, что о них заботятся. Ваши отношения с вашими братьями и сестрами также очень важны сейчас. Пригласите их в гости сегодня вечером или напишите своим близким сердечную записку о том, насколько ценно их присутствие в вашей жизни.

Космический совет: расскажите близким о своих чувствах.

♐ Стрелец

Вернитесь к своему еженедельному духовному руководству: не позволяйте людям становиться приоритетом в вашей жизни, когда вы — только их выбор. Дорогие Стрельцы, поймите, что счастье приносит только взаимность. Восстановите баланс там, где нужно. Найдите способ сообщить, что вы хотите от этого союза. Тот, кто любит, будет готов встретиться с вами и на полпути.

Космический совет: не позволяйте людям манипулировать вашими чувствами.

♑ Козерог

В вашем списке приоритетов на сегодня: привнести в мир чуточку себя. Помните, путешествие так же красиво, как и место назначения. Сегодня Козерогам звезды рекомендуют наладить сексуальную часть своей жизни. Зажгите свечи с ароматом роз, наденьте самое сексуальное белье и проведите незабываемую ночь со своей второй половиной. Для некоторых из вас сегодня будет благоприятное время для того, чтобы сообщить «хорошие новости» своему партнеру или близким.

Космический совет: почувствуйте тепло прикосновений своего возлюбленного.

♒ Водолей

Мир, любовь, гармония и единение — Вселенная хочет, чтобы вы испытали все хорошее в мире и даже больше! Но это не только о вас, Водолеи. В этом космическом союзе вас двое. Ваша задача сегодня состоит в том, чтобы понять, есть ли будущее у ваших любовных отношений. Но для этого вам необходимо запастись терпением и постараться взглянуть на вашу пару со стороны.

Космический совет: разберитесь с происходящим на личном фронте.

♊ Рыбы

Все, с кем мы пересекаемся, знают то, чего не знаем мы. Уделите пристальное внимание взаимодействию, которое у вас происходит в данный момент, и отношениям, что вы привлекаете в свою жизнь. Уменьшение ваших текущих обстоятельств поможет увидеть высшую причину всего происходящего. Для некоторых из вас это может быть время общения с духовным учителем, наставником или гидом. Держите свое эго в стороне и будьте восприимчивы к мудрости, которая приходит.

Космический совет: обратите внимание на слова окружающих, возможно вы услышите нечто ценное.

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