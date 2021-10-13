Крутой рассказал, что спасло Леонтьева от тяжелых последствий коронавируса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Ранее продюсер признался, что певец лечится в той же больнице, что и Александр Серов.

Известный музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал о состоянии госпитализированного с коронавирусом Валерия Леонтьева. О том, что исполнитель лечится в одной больнице с Александром Серовым, звезда случайно проговорился во время беседы с фанатами в Instagram.

В интервью с 5-tv.ru Крутой отметил, что Леонтьева от тяжелого течения COVID-19 спасли прививки. Серов, к сожалению, не последовал примеру коллеги.

«Нормально. У него были прививки, и у него нет поражения легких», — поделился продюсер.

Ранее концертный директор Леонтьева опроверг его госпитализацию, при этом отметив, что артист находится дома и поводов для беспокойства о его состоянии нет.