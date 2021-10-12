Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября

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Завершается период ретроградного Меркурия и это приносит позитивные аспекты во все сферы нашей жизни, однако совсем расслабляться не стоит.

Предстоящая неделя с 11 по 17 октября станет последней под знаком ретроградного Меркурия, который ранее вносил напряженность во многие аспекты нашей жизни. По словам астролога Натальи Анисимовой, совсем скоро все проекты и планы, которые были приостановлены, выйдут на новый виток развития.

Но до этого стоит учесть, что в ближайшие семь дней сразу три планеты изменят траекторию своего движения.

«Может казаться, что ничего не движется. Это не так. Это может быть затишье перед прорывом», — считает астролог.

По словам эксперта, только от нас зависит, сможем ли мы совершить этот прорыв или нет, но планеты точно дают шанс каждому изменить свою жизнь к лучшему.

С понедельника Сатурн выходит из ретроградного движения, что принесет большую определенность в сфере карьеры и реализации каких-то глобальных целей. Также, по словам астролога, на днях начался новый цикл Марса. Сейчас он поддерживается Юпитером и Плутоном.

Если вы давно знаете, чего хотите, то при правильных действиях вам откроются большие возможности и доступы к ресурсам, позволяющим осуществить задуманное.

«Это мощные аспекты, чтобы добиться своих целей. Но придется рисковать и доказывать, что вы готовы бороться за них», — отмечает эксперт.

Также астролог рассказала, что Венера «пошла по рукам» лунных символов. При этом планета еще не отошла от кармического узла, но уже движется навстречу Черной Луне. Это может спровоцировать обострение наших зависимостей от партнеров, финансов, собственных желаний.

Некоторые представители зодиакального круга рискуют встретить человека, в отношениях с которым проявятся все имеющиеся проблемные установки как в любовных делах, так и в вопросах финансов. Также в указанный период велик риск подхватить венерическое заболевание.

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