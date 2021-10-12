Игорь Крутой призвал помолиться за скорейшее выздоровление Александра Серова

Фото: Instagram @alexander_serov_official

Эстрадного певца экстренно доставили в реанимацию с обширным поражением легких несколько дней назад.

Композитор Игорь Крутой обратился к своим подписчикам в соцсети с просьбой помолиться о выздоровлении его друга — певца Александра Серова, которого несколько дней назад госпитализировали с коронавирусом.

«Мой друг Саня заболел этой „заразой“, помочь ему при всем моем желании я не могу, <…> у меня ко всем подписчикам нашего салона огромная просьба — помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Сани Серова», — написал Крутой на своей странице в Instagram.

Свой пост композитор сопроводил фрагментом из авторской программы Бориса Корчевникова, в которой они с Серовым были гостями. В эфире артисты вспомнили о начале своего сотрудничества в юношеские годы и исполнили одну из первых песен, которые Крутой принес Серову в 1976 году.

Об экстренной госпитализации 67-летнего Александра Серова в одну из столичных больниц стало известно в ночь на 9 октября. С диагнозом коронавирус и поражением легких почти 75% исполнителя поместили в реанимационное отделение.

Как сообщал 5-tv.ru, знакомые Серова уточнили, что ранее певец уже проходил лечение в клинике, расположенной неподалеку от его загородного дома. Однако, по всей видимости, сейчас положение более серьезное, поскольку потребовалась госпитализация в московскую больницу.