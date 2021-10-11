Опубликованы кадры последствий ДТП с мужем экс-солистки «Винтажа» Плетневой

Фото: ВКонтакте @hd_baraholka

Управлявший мотоциклом Harley-Davidson Кирилл Сыров столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter.

В социальных сетях опубликовали кадры последствий жесткого ДТП, в котором разбился муж Анны Плетневой Кирилл Сыров. Как ранее стало известно 5-tv.ru, на первом километре Ильинского подъезда в Московской области управлявший мотоциклом Harley-Davidson супруг артистки столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter. В результате Сырова доставили в больницу.

ВКонтакте @hd_baraholka

На фото с места аварии видно, что мотоцикл бизнесмена перевернулся. Иномарка, в которую врезался муж Плетневой, получила серьезные повреждения. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.