🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Василий Заика 8 927

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 октября, растущая Луна в Стрельце прогнозирует некоторым представителям астрологических символов сложный день. Понедельник следует посвятить учебе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 октября, растущая Луна в Стрельце прогнозирует некоторым представителям астрологических символов сложный день. Понедельник следует посвятить учебе. День будет полон неожиданных поворотов судьбы, новых знакомств и интересных встреч.

♈ Овен

11 октября астрологи прогнозируют Овнам сложный день. Утром вы проснетесь от звонка, который разрушит все ваши планы. Впрочем, ближе к вечеру ситуация наладится. Главное — держать себя в руках и все контролировать.

Космический совет: держите себя в руках.

♉ Телец

Представители этого знака зодиака сегодня поменяют взгляды на жизнь. То, что раньше для вас считалось не столь важным, в этот день обретет новый смысл.

Космический совет: научитесь менять ракурс мировоззрения.

♊ Близнецы

Специалисты по звездам советуют Близнецам уверенно идти к цели и не отступать ни на шаг от намеченного пути. Верьте в свой талант и у вас обязательно все получится.

Космический совет: главное — верить в себя.

♋ Рак

Раки 11 октября будут слишком остро воспринимать конструктивную критику. Научитесь объективно видеть свои минусы и исправлять их.

Космический совет: научитесь объективно видеть свои минусы.

♌ Лев

Представителям этого астрологического символа стоит остаться дома, несмотря на будний день. Астрологи не рекомендуют вам выходить на прогулку с друзьями или со второй половинкой. Постарайтесь прислушаться к рекомендациям.

Космический совет: следует прислушаться к рекомендациям астрологов.

♍ Дева

Ваша коммуникабельность может не понравиться окружающим. Вероятно, вы начнете рассказывать лишнее, так что говорите по сути, но не трогайте темы, которые вас не касаются.

Космический совет: держите язык за зубами.

♎ Весы

День удачен для того, Весы, чтобы заняться своей внешностью. Вечер подходит для релаксирующих процедур и общения с лицами противоположного пола.

Космический совет: проведите остаток дня с приятными людьми.

♏ Скорпион

Скорпионам 11 октября следует отдохнуть. Релаксировать звезды рекомендуют с близкими людьми. Не стоит напрягаться и делать больше, чем вы можете.

Космический совет: правильно оценивайте трудозатраты.

♐ Стрелец

Понедельник идеально подходит для прогулки с друзьями. Если будет способствовать погода — отправьтесь на пикник и дышите свежим воздухом. Алкоголь — противопоказан.

Космический совет: не употребляйте спиртное.

♑ Козерог

Козерогам стоит уделить внимание здоровью. Предыдущая рабочая неделя выдалась для вас достаточно сложной, поэтому здоровый сон и занятия спортом в начале очередных трудовых дней вам не помешают.

Космический совет: прислушайтесь к своему организму.

♒ Водолей

День удачен для учебы и занятий творчеством. Вы можете всецело отдаваться любимым делам и общаться с родными людьми.

Космический совет: любимое дело и общение с близкими пойдут на пользу.

♊ Рыбы

Рыбам 11 октября не стоит лениться. День обещает быть крайне легким. Общение принесет вам много положительных эмоций.

Космический совет: бодрость духа никогда не повредит.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз на неделю с 11 по 17 октября.

Новости партнеров