🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 октября, растущая Луна в Стрельце прогнозирует некоторым представителям астрологических символов сложный день. Понедельник следует посвятить учебе.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 октября, растущая Луна в Стрельце прогнозирует некоторым представителям астрологических символов сложный день. Понедельник следует посвятить учебе. День будет полон неожиданных поворотов судьбы, новых знакомств и интересных встреч.
♈ Овен
11 октября астрологи прогнозируют Овнам сложный день. Утром вы проснетесь от звонка, который разрушит все ваши планы. Впрочем, ближе к вечеру ситуация наладится. Главное — держать себя в руках и все контролировать.
Космический совет: держите себя в руках.
♉ Телец
Представители этого знака зодиака сегодня поменяют взгляды на жизнь. То, что раньше для вас считалось не столь важным, в этот день обретет новый смысл.
Космический совет: научитесь менять ракурс мировоззрения.
♊ Близнецы
Специалисты по звездам советуют Близнецам уверенно идти к цели и не отступать ни на шаг от намеченного пути. Верьте в свой талант и у вас обязательно все получится.
Космический совет: главное — верить в себя.
♋ Рак
Раки 11 октября будут слишком остро воспринимать конструктивную критику. Научитесь объективно видеть свои минусы и исправлять их.
Космический совет: научитесь объективно видеть свои минусы.
♌ Лев
Представителям этого астрологического символа стоит остаться дома, несмотря на будний день. Астрологи не рекомендуют вам выходить на прогулку с друзьями или со второй половинкой. Постарайтесь прислушаться к рекомендациям.
Космический совет: следует прислушаться к рекомендациям астрологов.
♍ Дева
Ваша коммуникабельность может не понравиться окружающим. Вероятно, вы начнете рассказывать лишнее, так что говорите по сути, но не трогайте темы, которые вас не касаются.
Космический совет: держите язык за зубами.
♎ Весы
День удачен для того, Весы, чтобы заняться своей внешностью. Вечер подходит для релаксирующих процедур и общения с лицами противоположного пола.
Космический совет: проведите остаток дня с приятными людьми.
♏ Скорпион
Скорпионам 11 октября следует отдохнуть. Релаксировать звезды рекомендуют с близкими людьми. Не стоит напрягаться и делать больше, чем вы можете.
Космический совет: правильно оценивайте трудозатраты.
♐ Стрелец
Понедельник идеально подходит для прогулки с друзьями. Если будет способствовать погода — отправьтесь на пикник и дышите свежим воздухом. Алкоголь — противопоказан.
Космический совет: не употребляйте спиртное.
♑ Козерог
Козерогам стоит уделить внимание здоровью. Предыдущая рабочая неделя выдалась для вас достаточно сложной, поэтому здоровый сон и занятия спортом в начале очередных трудовых дней вам не помешают.
Космический совет: прислушайтесь к своему организму.
♒ Водолей
День удачен для учебы и занятий творчеством. Вы можете всецело отдаваться любимым делам и общаться с родными людьми.
Космический совет: любимое дело и общение с близкими пойдут на пользу.
♊ Рыбы
Рыбам 11 октября не стоит лениться. День обещает быть крайне легким. Общение принесет вам много положительных эмоций.
Космический совет: бодрость духа никогда не повредит.
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