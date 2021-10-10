Директор Собчак рассказал о подробностях ДТП в Сочи: «Поворот, скользкая дорога»

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, ВКонтакте @sskirss, 5-tv.ru

По словам Кирилла Суханова, который сопровождал светскую львицу по пути в аэропорт, они не опаздывали на рейс.

Телеведущая Ксения Собчак попала в серьезную автомобильную аварию в Сочи. В результате лобового столкновения погибли две девушки. Подробности смертельного ДТП в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал директор журналистки Кирилл Суханов, который сопровождал Собчак по пути в аэропорт.

«Мы никуда не опаздывали. Мы выехали в 20:50 с площадки. Соответственно, выехали из тоннеля и там поворот, была скользкая дорога, водителя занесло, мы вылетели на встречку», — сообщил Суханов.

По его словам, водитель Mercedes, в котором находилась телеведущая, не превышал скорость.

«Нет, он не гнал, его никто не просил гнать, потому что мы, даже с учетом того, что еще на какое-то время остановились, пока ждали другую машину, приехали в аэропорт сильно заранее. То есть никакой спешки у нас не было», — подчеркнул директор Собчак.

Как рассказал Суханов, после ДТП он, еще не выходя из машины, дал команду вызвать скорую помощь, а потом подошел к другому авто и увидел, что помощь оказывают люди из других машин.

«Я вышел из машины, сначала проверил своих, подошел к Ксении. Потом я дошел до второй машины и увидел, что к ней уже пришли люди из соседних машин, уже им оказывают помощь и, соответственно, еще не выходя из машины сразу же дал команду вызвать скорую. Далее, когда мы уехали, скорая мне звонила, что она подъехала», — сказал директор телеведущей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась журналистка, столкнулся с автомобилем марки Volkswagen. Удар был такой силы, что вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. В результате ДТП погибли две женщины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Известно, что Ксения Собчак попала в ДТП, когда ехала со светского мероприятия в «Роза Холл» по случаю старта продаж дома-курорта «Сан-Сити» в аэропорт Сочи. Комментируя ситуацию, она заявила, что не торопила водителя. Рейс был назначен на 22:20, а авария произошла примерно в 21:00 неподалеку от «Роза Холл».

Телеведущая также рассказала, что в результате аварии у нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. По словам Собчак, ей предлагали госпитализацию в Сочи, однако она хотела поскорее вернуться домой к сыну. Светская львица также добавила, что испытала ужас и шок из-за того, что в ДТП погибли люди и пообещала связаться с родными погибших.

Сразу же после аварии Ксения Собчак пересела в другой автомобиль и продолжила путь в аэропорт. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись с камер наблюдения, на которых журналистка проходит досмотр. Со слов очевидцев, у ведущей не было никаких видимых повреждений, она нормально ходила и не нуждалась в помощи посторонних.

ДТП со светской львицей вызвало широкий резонанс. Аварию, унесшую жизни двух девушек, активно обсуждают в сети, в том числе и коллеги Собчак. Так, журналист Олег Кашин написал, что светская львица оправдала название своего Telegram-канала «Кровавая барыня». Журналистка Юлия Витязева подвергла критике Собчак за то, что она не осталась на месте ДТП для помощи пострадавшим, а поспешила в аэропорт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла вторая пострадавшая в ДТП с автомобилем Собчак в Сочи.