Тела обнимающихся мужчины и женщины нашли после пожара на пустыре в Петербурге

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Страшную находку у костра спасатели сделали в ночь на 10 октября. Трупы окружала гора бутылок.

Тела двоих человек нашли спасатели на месте костра на пустыре в Приморском районе Петербурга в ночь на 10 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, страшную находку обнаружили на поляне в лесном массиве на улице Парашютной. Туда пожарные прибыли на вызов о большом костре. После тушения возгорания на его месте нашли тела мужчины и женщины, лежащие в обнимку. Вокруг были разбросаны пустые бутылки из-под водки и пива.

Предположительно, погибшие — лица без определенного места жительства. Их возраст не установлен, документов на месте происшествия не нашли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели известного 42-летнего петербургского бизнесмена Павла Музыченко в крушении самолета L-410 в Татарстане. Мужчина находился на борту в числе других парашютистов.