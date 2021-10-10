Разочарования и один приятный день: Китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 октября

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Предстоящую семидневку можно описать емкой метафорой — почти Эверест, который нужно перескочить. К счастью, есть способ со всем справиться.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоящая неделя будет сложной. Только один безусловно благоприятный день — среда. Остальные — с теми или иными допущениями и не очень приятными аспектами.

Вторая неделя октября — время, когда энергии Земляной Собаки уже вовсю правят и влияют на все. И энергии эти, прямо скажем, не очень веселы и великодушны. Земля Ян, повелитель Собаки — это нечто огромное, сильное, твердое, упрямое — как гора, точнее неприступная скала. А если еще учесть холодную Землю хозяина года Металлического Быка, то получается такая зимняя гора с шапкой снега на вершине. Почти Эверест, через который так просто не перескочить.

Многие люди в октябре почувствуют апатию, разочарование, тревогу, ощущение бесполезных усилий. Выход из этой хандры один — принимать ситуацию такой, какая она есть. С энергиями спорить бесполезно.

Кстати, воскресенье будущей недели, 17 октября, будет образцом энергий Земного давления — в этом дне соберется сразу четыре янских Земли и одна Земля Иньская! Обратите внимание на то, как вы себя будете чувствовать в этот день — так сможете понять, насколько полезна или вредна для вас энергия Земли Ян.

Важное замечание — поскольку в месяце собрались два земных знака — Собака и Бык, это может активизировать тройку так называемого «земного» или «пугающего наказания». В первую очередь это касается тех, у кого в карте есть Коза.

Что это значит? Повысится ранимость, обидчивость, капризность. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Стоит поберечься и запланировать на октябрь посещение диагностических центров или уже знакомых вам докторов, дабы избежать обострения хронических болячек. Ну а тем, кто не знает есть ли у них Коза в карте, тоже рекомендую пройти чек-ап — лишней информация о состоянии здоровья точно не будет.

Напомню, что все предупреждения в прогнозе относятся, прежде всего, к психологии — к тому, как вы воспринимаете события и себя в них. Поэтому если написано, что день неблагоприятный, — это не значит, что будет катастрофа в прямом смысле. Скорее, вы можете слишком близко к сердцу воспринимать все, что в этот день будет происходить.

Понедельник 11 октября, Ян Вода и Дракон

Понедельник будет типичным понедельником — днем, когда опаздывают, забывают, напрягаются и теряют (силы, нервы, терпение, продолжите сами).

Отвечает за противный характер понедельника энергия столкновения дня с месяцем, Дракона с Собакой. Когда эти двое встречаются, случается выплеск скрытых в глубине этих знаков энергий Воды и Огня, в результате формируется «пар» — очень много эмоций, суеты и бестолковости.

Впрочем, для людей стихии Дерева или Воды (столпы дня) столкновение Дракона и Собаки может принести приз — открыть сокровищницу, хранилище дополнительных денег. Так что Воды и Деревья занимайте очередь — кому надо купить-продать недвижимость, получить гонорар или премию?

День будет особенно нервным для самих Собак и Драконов. Ожидается весь спектр ощущений — от дискомфорта в животе до ругани с супругом и ворчания начальника. Крепитесь!

Вторник 12 октября, Инь Вода и Змея

Во вторник тренд на отдых и не планирование важных дел продолжится. Сочетание Инь Воды и Змеи — знака иньского Огня традиционно считается не очень хорошим. Вода заливает свечку, проявляются всякие хвори, неудачи — миром правит неопределенность.

Если нет возможности устроить себе отпуск, займитесь во вторник решением логистических вопросов, зарядите телефонный марафон с подругой, которая живет в другом городе, помечтайте о том, куда бы уехать на новый год.

Не стоит во вторник ввязываться в рискованные мероприятия, заниматься опасными видами спорта. Не начинайте ремонт и путешествия. Особенно аккуратными во вторник стоит быть людям знака Свинья.

Среда 13 октября, Ян Дерево и Лошадь

Радуйтесь, люди — самый лучший день на этой мрачноватой неделе. Сочетание янского Дерева и Лошади похоже на большой яркий костер. Пламя греет, и веселит, и прибавляет оптимизма. Расторопная, вечно скачущая куда-то Лошадь придаст дню динамики, а Дерево поможет осуществить разные новые проекты.

Хорошо в среду начинать лечиться, переезжать. Строить дом или устраивать ремонт тоже благоприятно. Правильно именно на среду планировать подписание важного контракта или открытие бизнеса. Все, что вы начете в этот день, просто обязано принести вам славу и успех.

Дополнительным бонусом среды станет влияние благородной звезды Небесное счастье. Она отвечает за хорошие отношения между людьми, отсутствие ссор и споров.

Для людей с Крысой в карте среда может оказаться не такой прекрасной, как я вам тут расписала. Столкновение с Лошадью сделает людей-Крыс резкими и недовольными. Перетерпите денек, дальше все будет куда как веселее.

Четверг 14 октября, Инь Дерево и Коза

Не успели все расслабиться под воздействием энергий среды, как строгая Собака вновь затягивает удила. В четверг сойдутся вместе три земных знака — Коза, Собака и Бык, вместе формирующих, так называемое «земное», или «пугающее наказание».

Такое сочетание энергий может привести к излишней мнительности, обидчивости, подавленному настроению. Будьте аккуратны с окружающими вас людьми, особенно если вы знаете об их восприимчивости.

Есть вероятность, что вы поссоритесь с начальством или теми, кто выше вас по социальной лестнице и эта ссора вам сильно навредит. Если знаете за собой свойство «лезть в бутылку», лучше не провоцируйте такие инциденты.

Хорошо будет в четверг заняться домашними делами. Земля — это энергия очага, домоустройства, вкусной еды.

Знакам Дерева (дневной столп) традиционно в дни и месяцы Земли может прикатить неплохая прибыль. Может повезти с крупными покупками в этот день и знакам Металла.

А вот Быков и Коз в четверг лучше не трогать — им будет сильно нервно.

Пятница 15 октября Ян Огонь и Обезьяна

Пятница хороша для свиданий и тусовок, но совсем не подходит для финансовых операций. Это так называемый «день без богатства». Когда в календаре выпадают такие дни, не рекомендуется подписывать важные контракты, договариваться об инвестициях, ходить в банки за кредитами. Есть вероятность, что ваши ожидания не совпадут с реальностью.

Ну, уж если не повезет с деньгами — точно повезет в любви. Эта пятница идеальный день для свиданий, предложений руки и сердца, романтических встреч и даже расставаний.

Смело планируйте на этот день все, что связано с взаимоотношениями. Помогут в этом непростом деле сразу две благородные звезды Небесной добродетели. Они заретушируют неровности характеров, усмирят острые эмоции, сгладят обиды.

Наиболее уязвимыми в этот день будут люди знака Тигра. Им будет все не по сердцу и очень неспокойно.

Суббота 16 октября, Инь Огонь и Петух

Суббота выдастся — типичный шабат. Все энергии стоят как вкопанные, не шевельнутся. Лучший способ принять такой расклад — самим шевелиться поменьше — в смысле не планировать на субботу много важных дел.

Плывите в энергиях дня как в потоке теплой воды. Хочется валяться — валяйтесь, хочется гулять — гуляйте.

Хорошо в субботу ходить в музеи, на спектакли и концерты. Хорошо просто сидеть рядом с близкими и родными людьми у окна и любоваться осенними пейзажами. Главное — разрешите себе отдыхать.

Особое указание — не стоит в субботу обращаться за медицинской помощью, за исключением, конечно же, экстренной.

Не очень ресурсными будут себя чувствовать люди знака Кролик. Их будут испытывать на прочность нервов все, кто попадется на пути.

Воскресенье 17 октября. Ян Земля и Собака

Божечки, пять знаков земли в одном дне! Из них две Янских Земли, две Собаки и один Бык. Суровый ожидается денек, совсем без легкости и чувства юмора.

Отличное время проверить как на вас действует эта энергия. Если будете в воскресенье ощущать себя вполне в своей тарелке — тогда Янская Земля вам полезна и на октябрь имеет смысл строить большие планы. Если же день будет медленный, тяжелый, все дела будут делаться с усилием — тогда позвольте себе не быть слишком амбициозными в предстоящие недели. Просто переживите этот период.

Ну, а в целом, воскресенье будет неплохо для крупных покупок, занятия домашним хозяйством. Хорошо печь пироги и угощать ими друзей и соседей. Можно начинать строительство или лечение. Не рекомендуются важные финансовые дела.

Люди с Драконом в карте могут почувствовать себя не самым лучшим образом. Имеет смысл затаиться и отдохнуть.

Всем хорошего бацзы!