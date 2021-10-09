Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил; 5-tv.ru

Тяжелые декорации придавили 37-летнего актера Евгения Кулеша на сцене.

Момент падения декорации на актера в Большом театре попал на видео. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru. По предварительным данным, в момент ЧП 37-летний Евгений Кулеш увозил тележку со сцены, как на него внезапно спустилась двухтонная декорация в виде дома.

Трагедия произошла во время оперы «Садко». Погибшим оказался актер миманса Евгений Кулеш, который служил в Большом театре с 2002 года. После случившегося опера была остановлена. Зрителей попросили покинуть зал.

5-tv.ru

В Следственном комитете по Москве сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия и выясняют причины и обстоятельства трагедии.

В 2013 году Кулеш становился жертвой нападения грабителей. Злоумышленники избили его и отобрали телефон и деньги. После инцидента артист был доставлен в больницу.