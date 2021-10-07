🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 октября, растущая Луна в знаке Весов подарит представителям многих знаков зодиака благоприятный день для выполнения множества задач одновременно. В то же время, некоторые люди очень скоро могут ощутить усталость от количества хлопот. Постарайтесь не перенапрягаться. Астрологи рекомендуют помнить, что выходные уже близко.

♈ Овен

Овны, помните, что у каждой медали всегда есть две стороны. Но это не значит, что вы должны соглашаться на любые компромиссы. Суть состоит в том, чтобы донести свою точку зрения таким образом, чтобы способствовать миру, а не разрушать его. Учитывая, что хаос был постоянным в течение некоторого времени, вы также можете оказаться посредником добра.

Космический совет: если сомневаетесь, выберите мир.

♉ Телец

Тельцы, у вас есть два варианта: жить жизнью, наполненной страстью, или позволить быту и хлопотам засолить ваши будни. Что вы выберете? Помните, что чем больше риска, тем более велики награды вас ожидают. Так что не бойтесь браться за то, что вы никогда не делали раньше. О, и еще одна вещь: день, когда вы сажаете семя, не тот день, когда вы едите фрукты.

Космический совет: живите страстно.

♊ Близнецы

Внимательно посмотрите на пространство вокруг. Беспорядок начинает отрицательно сказываться на вашей работе, Близнецы. Выделите немного времени для уборки. Избавьтесь от того, что не приносит радость или напоминает о плохом. Это не только внесет ясность, но и поможет во много раз повысить продуктивность.

Космический совет: приведите в порядок окружающее вас пространство.

♋ Рак

Заведите дневник благодарности, Раки. Начните с себя, например: «Горжусь тем, как я живу…». Затем переходите к близким, добавьте конкретики: вспомните, что именно хорошего они сделали. Затем оставьте список обычных вещей или того, что можно назвать «повседневными чудесами». Это поможет вам почувствовать себя счастливым человеком.

Космический совет: заведите дневник благодарности.

♌ Лев

7 октября — удачный день для Львов. Есть очень высокие шансы, что сегодня все сложится очень удачно в романтических аспектах вашей жизни. Нет, речь не о мимолетных романах, на кону большая любовь и серьезные чувства. Но самое важное, что это не обязательно будет новый человек, не стоит закрываться и от старых знакомств или даже бывших избранников. Не вредничайте, дайте любви шанс.

Космический совет: откройтесь для любви, и она придет к вам.