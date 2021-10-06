Потерявшие жен вскоре после свадьбы Фирсов и Шаляпин могут сесть в тюрьму

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official; 5-tv.ru

Эксперт-нумеролог проверил связь имен и фамилий звездных вдовцов и пришел к выводу, что их ждут серьезные сложности.

Певец Прохор Шаляпин и яхтсмен Юрий Фирсов, потерявшие жен вскоре после свадьбы, скоро могут оказаться в тюрьме. О связи между несчастными вдовцами, их утрате и дальнейшей судьбе 5-tv.ru рассказал нумеролог Вячеслав Дениченко.

«В 2021 году Фирсов это 4573 — связи, публичность, медицина, мудрость, гениальность. Если брать его по имени и фамилии, в 2021 году у него 3779 — защита, наука, сильный иммунитет, финансовое, благополучие. Юрий Викторович… Любой Юрий Викторович в этом году — это гибельное разрушение», — считает нумеролог.

И не зря, ведь практически сразу после бракосочетания и Фирсов, и Шаляпин пережили смерть жен. И в этом заключается их первая связь между собой. Очень вероятно, что это не последние сильные разрушительные последствия года для мужчин в 2021-м.

«Если у Шаляпина будут проблемы связанные с преступлениями, противозаконные, то у Фирсова будет проблема опасности сесть в тюрьму, его могут в чем-то обвинить», — сообщил Вячеслав Дениченко.

Если говорить о знаменитом яхтсмене в будущем году, то он для него будет тяжелым, особенно в июле–августе. Фирсов в 2022 году, если считать его имя, фамилию и отчество, это 4847 — связи, возможности, суд, приговор, измена государству, обвинение в измене государству.

«Я Фирсову бы не советовал лезть в какие-то политические темы. Избежать в июле–августе. Напряженный месяц у Фирсова. Вот в чем их похожесть (с Шаляпиным — Прим. ред.)», — утверждает специалист.

Нумеролог ясно указал на связь в судьбе печально известных кавалеров. Путь Фирсова, как и Шаляпина, связан сугубо с противозаконными действиями. Однако если говорить о яхтсмене, то судьба может склонить его к неправомерным поступкам в политической области, но вот известный певец славится обманами на любовном поприще.

«Шаляпину к апрелю 2022 года нужно определиться со своими целями задачами. Ему надо создать семью, хватит быть жиголо», — говорит эксперт.

Жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис практически сразу после свадьбы оказалась в больнице с коронавирусной инфекцией. Вскоре она умерла. Супруга же Юрия Фирсова, по предварительной версии, погибла в результате падения в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло через два месяца после свадьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал мнение экстрасенса о том, умерла ли на самом деле жена Прохора Шаляпина или нет.