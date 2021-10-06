🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 6 октября, новолуние в знаке Весов, а это значит, что представителей многих знаков зодиака ждет обновление по всем фронтам. Приготовьтесь начать жить с чистого листа!
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 октября, новолуние в знаке Весов сулит представителям многих знаков зодиака благоприятный день для любых начинаний. И это не случайно, день будет буквально пропитан энергией обновления. Все, к чему вы приступите сегодня, будет реализовываться легко и без трудностей. Не бойтесь рисковать, сегодня вами будет управлять сила Вселенной.
♈ Овен
Овны, вы сдали позиции. Все, к чему так упорно стремились, вдруг растворилось на глазах. А все потому, что слишком много ноете и жалуетесь не по делу. Звезды напоминают, что не всем уготована простая судьба. Но любые препятствия важно принимать с благодарностью. Если их не будет — мудрее не станете. Сегодня как раз тот день, когда все можно исправить. Не упустите шанс.
Космический совет: будьте готовы к препятствиям — это ваш опыт.
♉ Телец
Вы находитесь на распутье, Тельцы. Скоро вам потребуется принять важное для вас решение, но сделать это не так-то просто. Прежде всего попробуйте проанализировать, чем это заканчивалось в прошлом. Нравится ли вам, к чему привели в тот момент ваши действия? Сделайте выводы и потом решите, как поступить на этот раз.
Космический совет: не позволяйте другим решать за вас.
♊ Близнецы
Какая славная поездочка! И речь о всей вашей жизни — ведь это одно большое путешествие, Близнецы. Оглянитесь назад и оцените пройденный путь. Всегда ли вы сворачивали там, где хотели? Всегда ли шли с удовольствием или неслись, сломя голову и не видя окружающей красоты? Вселенная не просит вас зацикливаться на прошлом, этот совет о будущем — из прошедших уроков нужно извлечь знания. Знания, которые осветят ваш дальнейший путь.
Космический совет: найдите минутку, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида.
♋ Рак
Этот день вы можете прожить под знаком Хаоса. Но не стоит волноваться, тот самый «мудрый босс», который есть у каждого Рака, не даст представителям этого знака потонуть в пучине беспорядка. Даже если все вокруг разваливается, вы все равно умудритесь сохранить ясность мышления и даже найдете в себе силы пошутить над создавшимся положением. Главное, не начать паниковать раньше времени.
Космический совет: верьте в стратегические и тактические навыки вашего внутреннего «мудрого босса».
♌ Лев
Львы, таблетки от жадности уже не помогают? Пора перестать накапливать материальные ценности. Посмотри вокруг себя — вы стали счастливее от того, что у вас всего достаточно и даже немного больше? Может пора отдать эти брендовые джинсы, в которые вы уже не влезаете подруге или родственнице? А пианино, на котором вы все равно не умеете играть, может быть его подарить артистичному двоюродному брату?
Космический совет: избавьтесь от всего лишнего.
♍ Дева
Окунитесь в любовь с головой, Девы! Насладитесь каждым моментом. И обратите внимание, звезды рекомендуют вам серьезно подойти к сердечному вопросу. От этого будет зависеть прочность ниточки, связывающей вас со второй половинкой. Девы, которые еще не встретили любовь всей своей жизни, высшие силы советуют вам провести день с друзьями. Теплые чувства, подаренные вами близким людям, вернутся в многократном объеме.
Космический совет: наполните жизнь любовью.
♎ Весы
Весы, звезды считают, что вы талантливы и являетесь мастерами своего дела, так что вам есть что предложить окружающим. Не позволяйте мирскому удержать вас от реализации вашего потенциала. Сегодня вам стоит сосредоточиться на умении балансировать между личными делами и работой. Может быть что-то отошло на второй план из-за карьерной гонки? Пришло время заняться делами, которым вы давно не уделяли время.
Космический совет: найдите равновесие между работой и личными делами.
♏ Скорпион
Рискните в любви, Скорпионы! Это может стать началом чего-то прекрасного. Таким образом, все «новое» станет важной темой для вас 6 октября. Что касается сфер вашей жизни, которые требуют кардинальных изменений. Не бойтесь менять положение вещей, даже если неизвестное сначала покажется пугающим. Если вы сомневаетесь и не можете решить, по какому пути идти, подумайте о золотых словах одного китайского мудреца. Однажды он сказал, что сначала нужно сказать «да» и начать действовать, а потом разбираться.
Космический совет: не бойтесь рисковать в любви, так как это может перевернуть вашу жизнь.
♐ Стрелец
Скоро вы увидите итоги своей кропотливой работы, Стрельцы. В первую очередь это касается тех, кто находится в отношениях. Вы можете услышать долгожданное признание, получить предложение руки и сердце, сделать новый шаг по созданию семьи. Но и тех, кто много внимания уделял рабочему проекту, ждет радостная новость.
Космический совет: ожидайте приятных сюрпризов.
♑ Козерог
Вы часто сожалеете о прошлом, Козероги? Совершенно напрасно — сделанного не воротишь. Лучше подумайте о том, что можно было бы изменить в своем будущем. Пока вы составляете план саморазвития, вспомните тех, кого вы когда-то обидели. Да, те события уже не исправить. Но вы можете принести извинения, помириться или просто показать, насколько изменились.
Космический совет: перестаньте жалеть о прошлом, думайте о будущем.
♒ Водолей
Вы пребываете в приподнятом настроении в последние дни, Водолеи. Сегодня вас будет радовать все вокруг — погода, природа, близкие, даже прохожие будут казаться вам добродушно настроенными незнакомцами. Постарайтесь получить как можно больше удовольствия от этого состояния и сохранить такой настрой в будущем. Не стесняйтесь своих порывов поделиться радостью с окружающими. Помните — мир отвечает добром тем, кто для него открыт.
Космический совет: откройте свое сердце счастью.
♊ Рыбы
Вы достигли определенных успехов в работе, балансируете в отношениях с любимым человеком, и в целом ваша жизнь выглядит удавшейся. Но вас преследует синдром самозванца, и сегодня он будет сильно сбивать вам настрой. Пришло время поработать над проблемами самооценки, Рыбы. Проведите день наедине с собой, прислушайтесь к внутреннему голосу и разберитесь в своих переживаниях. Не отказывайтесь от помощи психолога.
Космический совет: пора повышать самооценку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, людям с какими именами и знаками зодиака повезет в новолуние 6 октября. Астролог Михаил Филоненко рассказал, кому предстоит ощутить на себе все прелести невиданной удачи и финансового благополучия в среду, 6 октября 2021 года.