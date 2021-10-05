🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 октября, убывающая Луна в знаке Девы сулит представителям многих знаков зодиака благоприятный день для заключения сделок, подписания контрактов, презентаций и всего, что связано с коммуникациями. Сегодняшний день буквально создан для того, чтобы люди могли эффективно обмениваться мыслями. Однако не стоит быть чересчур несдержанными, из-за этого не исключены конфликты.

♈ Овен

Если вы просыпаетесь, чувствуя себя свирепым животным — вините во всем звезды. Поддайтесь своей стихийной природе, Овны. Сегодня ваша карьера требует импровизационного стиля вместо линейного подхода. Учитывая опыт, который вы приобрели за эти годы, у вас есть возможность рисковать без страха потери. Если вы хотели начать что-то новое, но ждали знака от судьбы — это он.

Космический совет: поддайтесь бушующей стихии внутри себя.

♉ Телец

Какие вы, Тельцы, все же рисковые! Решать сердцем там, где нужен холодный расчет, очень опасно. Соблюдайте строгую границу между личным и профессиональным, защищайте свои интересы. Представителям знака, переживающим эмоциональную потерю, сегодня стоит дать волю грусти. Ключ к успеху сегодняшнего дня в том, чтобы дать выход подавленным эмоциям, но при этом остаться как бы в стороне от бушующего в вас горя.

Космический совет: если хотите погрустить, то грустите, если душа требует веселья — отдайтесь ему полностью.

♊ Близнецы

С одной стороны, вы полны энтузиазма. С другой стороны, вы позволяете неуверенности в себе мешать вам двигаться вперед. Что вам не помешает, так это вера в свои способности, Близнецы. Начните что-то новое — только не забудьте выложить из ментального чемоданчика все, что станет лишним грузом в вашем «путешествии». Имейте в виду, что многое еще не известно о предстоящей дороге — и это лучшее, что в ней есть. Не бойтесь импровизировать и позвольте себе учиться на своих ошибках.

Космический совет: начните что-то новое.

♋ Рак

Помните, что самообладание может быть достигнуто только с помощью тяжелой работы. Не бойтесь суетиться, Раки. Это то, что поможет вам подняться на новый уровень. Вы можете чувствовать, что должны пожертвовать своей личной жизнью, чтобы добиться успеха. Поверьте, что будут денежные вознаграждения. На данный момент сосредоточьтесь на усвоении всего, что встречается на вашем пути. Это отличные возможности учиться и расти.

Космический совет: не упустите карьерные возможности.

♌ Лев

Львы, примите как факт — вы не можете все контролировать! Доверьтесь вселенскому замыслу и перестаньте сомневаться в его адекватности. Чтобы подняться выше по лестнице благополучия — сделайте благодарность ежедневной практикой. Благодарите за все благословения, которые изливаются (и еще должны изливаться), и вы увидите, что ваше энергетическое поле становится подобным магниту для всего самого лучшего, что только может дать мир.

Космический совет: поверьте, что Вселенная любит вас.