Стало известно, как Шаляпин поступит с многомиллионным наследством умершей жены

Фото: Instagram @shalyapin_official

В законном браке с канадской бизнесвумен Татьяной Дэвис певец прожил всего два месяца.

Прохор Шаляпин, ставший вдовцом спустя всего два месяца после свадьбы с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис, «поступит по совести» с ее наследством и откажется от него в пользу родителей бизнесвумен. Об этом сообщила мать певца Елена Колесникова.

«Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это все не мое. Я поступлю по совести, все наследство должно принадлежать ее семье, то есть достаться родителям», — цитирует женщину News.ru.

Сам Шаляпин, по словам матери, сейчас буквально убит горем и плохо себя чувствует.

«Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами еще не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует», — рассказала Клесникова, которая сама даже не успела познакомиться с невесткой.

Дэвис госпитализировали с поражением 80% легких. Шаляпин провел с супругой около недели в американской клинике, после чего вернулся в Россию. После его отъезда 42-летнюю супругу перевели в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, и вскоре она скончалась.

О смерти супруги Шаляпин сообщил в Instagram 30 сентября. Свадьбу молодожены сыграли только 31 июля. Вскоре после этого Дэвис подхватила инфекцию. Первое время она пыталась справиться с недугом самостоятельно. Кроме того, по совету знакомых делала капельницы, общалась с целителем, тратя на это немалые деньги. То время, что необходимо было потратить на профессиональное лечение, ушло на сомнительные манипуляции, лишь косвенно относящиеся к медицине.

Как писал 5-tv.ru ранее, бывшая жена Шаляпина Лариса Копенкина на своей странице в Instagram разразилась проклятиями в адрес людей, негативно отзывающихся о недавно овдовевшем артисте. Она пожелала, чтобы «хейтеры» выли от боли.