🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 октября, убывающая Луна находится в знаке Дева. Это значит, что пришло время выполнить всю работу, которые вы ранее откладывали из-за нехватки сил. Возможно, именно сегодня вам удастся разделаться с проблемами максимально быстро и просто.

♈ Овен

Овны, сегодня у вас появится хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида. Возможно, вы фокусировали свое внимание на чем-то таком, что отвлекало от действительно стоящих вещей. Пришло время присмотреться к деталям.

Космический совет: взгляните на вещи по-новому.

♉ Телец

Тельцы, пришло время для разговора по душам. Когда вы последний раз обращались советам к бабушкам или дедушкам? А ведь они будут безумно рады вашему вниманию. Сегодня для вас будет полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости.

Космический совет: навестите своих родных.

♊ Близнецы

Близнецы, вы всей душой уже готовы к переменам. Однако перемены почему-то не готовы к вам. Не спешите расстраиваться. Вселенная вас уже давно услышала, и, как только будет пора принимать поворотные решения, обязательно даст знак.

Космический совет: терпеливо ждите.

♋ Рак

Раки, сегодня вам лучше сторониться любых конфликтов, как в делах бизнеса, так и в личных отношениях. Ваши эмоции будут зашкаливать, и велика вероятность, что вы наговорите лишнего. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы избежать глупых ссор и расставаний.

Космический совет: не позволяйте гневу управлять вами.

♌ Лев

Львы, сегодня вы будете крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени склонны к обидам. Особенно тяжело будет перенести, если кто-то затронет ваше самолюбие. Однако ругаться ни к чему. Проанализируйте слова собеседника и подумайте: а, может быть, в них кроется истина?

Космический совет: мотайте на ус все, что о вас говорят.