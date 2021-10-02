Тарасова пристыдила Бородину за плохой прокат на льду: «Никакая»

Фото: Instagram @borodylia

Звезда «Дома-2» решила повторить успех Ольги Бузовой в проекте «Ледниковый период». Пока результаты только огорчают.

Телеведущая Ксения Бородина расстроена итогами своего первого выступления в проекте «Ледниковый период». Ей не удалось повторить успеха коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой: судьи поставили очень низкие оценки, а тренер Татьяна Тарасова и вовсе пристыдила селебрити за плохой прокат.

«Пока никакая техника! Такое ощущение, что нет покоя в ногах, нет покоя в теле. Надо научиться хотя бы скользить на двух ногах», — заключила мастер спорта по фигурному катанию.

Не спас Бородину от провала даже олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, «доставшийся» от Бузовой. По итогам первого дня соревнований пара опустилась на последнюю строчку рейтинга шоу, набрав всего 11,44 балла.

В Instagram Ксения и Дмитрий постят забавные кадры с выступлений и пытаются подбадривать друг друга. Впрочем, в одном из разговоров с подписчиками теледива все-таки призналась, что ей обидно до слез.

«Я плачу… но ничего…» — высказалась Бородина

Instagram @borodylia, @dmitry_solovyev

Между тем, если не брать в расчет оценки судей, Ксении в общем на проекте пока везет больше, чем той же Ольге Бузовой. URA.RU напоминает, что поющая ведущая получала жуткие травмы на прокатах: ломала ребра, портила ноги синяками, ранами, мозолями и шишками. Бородина же, к счастью, пока цела и невредима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ксения Бородина относится к своему партнеру по шоу «Ледниковый период» и почему селебрити уже успели заподозрить в романе.