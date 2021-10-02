Как тратить деньги в октябре 2021 года: лунный финансовый календарь

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Каждый день месяца соответствует своей фазе Луны. И уже сегодня можно выяснить, когда можно потратиться, а когда лучше приберечь средства на черный день.

Если для большинства людей будущее покрыто тайной, то астрологи уже сегодня знают в какой день октября стоит совершать крупные покупки, а в какой — избегать трат. Возможность приумножить капитал и выгодно вложить средства отчасти гарантируется той или иной фазой Луны, что меняется на протяжении всего месяца. Эксперты составили особый лунный календарь, в котором дали финансовый совет на каждый день.

1 октября — 25 лунный день

Проявлять особое рвение на работе в этот день не стоит. Небесное светило не помогает сохранить трезвый взгляд на вещи, и под воздействием эмоций и субъективных позиций можно совершить роковую ошибку, которая негативно повлияет на материальное благополучие.

2 октября — 26 лунный день

Во второй день месяца поберегите свой кошелек. Даже если дела идут отлично и никаких рисков на горизонте нет, не стоит испытывать судьбу и хвастаться своими успехами. Никому не говорите о заработках, не посещайте людных мест, где вас могут попросту ограбить.

3 октября — 27 лунный день

Третий день октября очень важен. Необходимо привести свои дела в порядок, сделать максимум для гармонизации рабочего и личного пространства. Полезно именно в этот период расплатиться с кредиторами и освободиться от любого рода долгов.

4 октября — 28 лунный день

Рисковым натурам нужно держать себя в ежовых рукавицах. Не поддавайтесь соблазнам и уговорам, не испытывайте судьбу ни при каких обстоятельствах. В этот день любая ваша авантюра гарантированно провалится. Не тратьте деньги и не вкладывайте, держитесь подальше от казино и букмекерских контор — от них, впрочем, всегда стоит держаться подальше.

5 октября — 29 лунный день

В пятый день месяца придет время для активных профессиональных действий. Наконец-то вы сможете показать себя во всей красе, продемонстрировать таланты, которые обязательно будут оценены по достоинству руководством. Время также подходит для поиска новой работы и расширения сферы деятельности.

6 октября — 30 лунный день с 6 часов утра, 1 лунный день с 2 часов дня

Деньги в этот день будут стремиться покинуть вас, так что главная ваша задача — исключить любые возможности для финансовой утечки. Давать в долг не стоит, так как шанс получить свое обратно совсем невелик. В лучшем случае будете очень долго ждать. Если сами заняли деньги, бросьте в реку монетку — этот ритуал используют, чтобы «откупиться» от материальных проблем.

7 октября — 2 лунный день

Теперь можно немного расслабиться. Если вы давно планировали важную и крупную покупку, лучшего времени не найти. Смело отправляйтесь на поиски нужного, а расцветающая Луна поможет не ошибиться с выбором и потратить заработанное с умом и выгодой. Проявите щедрость, поделитесь с нуждающимися. Этим заслужите благосклонность высших сил.

8 октября — 3 лунный день

В этот день звезды рекомендуют отказаться от любых ритуалов и магических обрядов по привлечению богатства, если вы таковые практикуете. Не берите с собой много денег, если отправляетесь за покупками — только необходимую сумму. Также стоит опасаться мошенников и недоброжелателей, избегая риска быть обманутым и разоренным.

9 октября — 4 лунный день

Старт новых дел будет успешным, как и решение вопросов с недвижимостью. Если покупать жилье в октябре, то 9 числа, так как риск попасть к недобросовестному продавцу будет минимальным. Можете предварительно изготовить или приобрести себе и близким денежные талисманы.

10 октября — 5 лунный день

Время очистить дом от ненужного хлама и вещей, которыми вы давно не пользуетесь, но еще надеетесь, что пригодятся. Не пригодятся, избавляйтесь без сожаления. Луна оценит вашу смелость и вознаградит сполна новыми благами. Освобождение от старого наращивает финансовую энергию и привлекает удачу. В качестве полезного ритуала пересчитайте свои деньги и покажите их Луне.

11 октября — 6 лунный день

Посвятите время программированию себя и близких на успех и богатство. Особую силу обретут всевозможные заговоры от нищеты и другие обряды, посвященные материальному благополучию.

12 октября — 7 лунный день

Никому не отказывайте в помощи, если можете оказать содействие. Вселенная ответит вам куда большей щедростью. Положительные эмоции в этот день станут движущей силой вашего финансового успеха. Так что дарите радость и принимайте ее от других с благодарностью. Проведите время в свое удовольствие в кругу приятных людей.

13 октября — 8 лунный день

В этот день стоит заняться юридическими вопросами и разрешением разного рода споров, причем не обязательно финансовых. Ссоры и конфликты недопустимы, поэтому все свои силы нужно направить на примирение, урегулирование, поиск компромиссов.

14 октября — 9 лунный день

Если можете отдать долг в другой день, лучше так и сделайте. Именно 14 октября для этого не самый лучший момент, так как убыток может нарушить вашу финансовую карму.

15 октября — 10 лунный день

В середине месяца спокойно и без помех пройдут любые запланированные вами сделки. Так что смело назначайте на 15 число подписание документов, договоров, оформление всяческих бумаг. Подумайте также о том, чтобы любимое дело превратить в источник заработка. Возможно, ваше хобби — золотая жила!

16 октября — 11 лунный день

День, когда человек в большей степени подвержен сглазу и наведению порчи. Следует проявлять осторожность и избегать контактов с недоброжелателями. Не стоит также оставлять на видных местах свои вещи, терять что-то или забывать, так как злопыхатели могут повлиять на вас через эти предметы.

17 октября — 12 лунный день

Удача станет очень хрупкой субстанцией, способной разрушиться от любого неосторожного движения. Поэтому берегите себя и своих близких, не спорьте и не вступайте в конфликты, обходите разборки других людей стороной, не позволяйте кому-либо вовлечь себя в неприятности. День подходит для составления карты желаний и денежной магии.

18 октября — 13 лунный день

Лучший день для старта учебного курса и любого рода просвещения. Любая информация будет усваиваться легко, а в будущем она обязательно вам пригодится. Время высокой чувствительности к раздражителям, эмоциональных всплесков, особой ранимости. Настраивайте себя позитивно, избегайте грубых слов и тяжелой пищи, пейте больше воды и дарите окружающим радость.

19 октября — 14 лунный день

Удачный день для карьеристов. Возможен серьезный прорыв в профессиональной сфере, который поспособствует обогащению. Запаситесь талисманами на удачу, желайте всем сердцем своего успеха, но не ставьте под удар других людей. Добиваться своего нужно честно и открыто.

20 октября — 15 лунный день

Ознакомьтесь с магическими ритуалами для улучшения жизни, причем как личной, так и материальной. После полудня в этот день можно сделать амулет для кошелька — особое время и влияние Луны придадут ему силу.

21 октября — 16 лунный день

У вас есть завистники, если вы успешны, это аксиома. Опасаться их нужно всегда, но сегодня — вдвойне. Недоброжелатели попытаются украсть вашу удачу, поэтому избегайте контакта с ними при любых обстоятельствах. Воспользуйтесь для дополнительной защиты личными оберегами, пишет Rsute.ru.

22 октября — 17 лунный день

Этот день не подходит для принятия важных решений и старта проектов. Лучше займитесь текущей рутиной, так как едва ли сможете завершить хоть что-то новое. Отложите амбициозные планы на более поздний срок.

23 октября — 18 лунный день

Если близкие просят взаймы, не отказывайте. Помогите тем, кто нуждается. Так вы расположите фортуну к себе и будете вознаграждены впоследствии. Сами лучше в долг не берите, постарайтесь решить финансовые проблемы самостоятельно. Покупки также не рекомендуются.

24 октября — 19 лунный день

Если в один день магические ритуалы по привлечению богатства обретают особую силу, то сегодня все они будут тщетны. Могут даже навредить! Не тратьте силы на бессмысленную работу, лучше проведите время в свое удовольствие в кругу близких.

25 октября — 20 лунный день

Категорически запрещено 25 октября занимать или давать в долг. Любые обязательства, которые вы возложите на себя, превратятся в непосильную ношу.

26 октября — 21 лунный день

26 числа магические обряды разного толка пойдут вам на пользу. Главное условие одно — выполнять их с полной отдачей и верой в результат.

27 октября — 22 лунный день

Еще один день, когда поиск новой работы может привести к огромному скачку по карьерной лестнице. Тщательно изучайте информацию, проверяйте данные о компаниях, которыми интересуетесь, ничего не бойтесь и не волнуйтесь. Идти на собеседование нужно с уверенности, что будущему начальнику с вами страшно повезло.

28 октября — 23 лунный день

В первой половине дня избегайте новой и непривычной вам работы, так как велик риск фатальной ошибки. Посвятите время своему дому — наведите порядок, избавьтесь от лишнего, украсьте его по-новому. Этот процесс поможет вернуть гармонию и ощущение комфорта и уюта.

29 октября — 24 лунный день с 11 часов ночи

Просить помощи 29 октября не стоит ни у кого. Как и брать деньги в долг. Этими действиями вы рискуете загнать себя в настоящую яму безденежья, выбираться из которой будет очень трудно. Постарайтесь справиться с финансовыми проблемами самостоятельно или обратитесь к благодетелям в другой день.

30 октября — 24 лунный день

Если проявите решительность, будете успешны в любом начинании. Будьте смелее в поступках, не бойтесь говорить то, что думаете, проявите максимальную открытость и целеустремленность. Луна отплатит благом, о котором вы давно мечтали.

31 октября — 25 лунный день

Последний день месяца хорош для подведения итогов. Наведите порядок в делах, определитесь со своим отношением к спорным сторонам жизни, упорядочьте счета и финансовые отношения с людьми. В ноябрь нужно вступить с чистой совестью и уверенностью в завтрашнем дне.

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