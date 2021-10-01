🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 октября, убывающая Луна в знаке Лев благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 октября, убывающая Луна в знаке Лев покровительствует энергичным и предприимчивым знакам зодиака, которые не боятся поставить все на карту ради того, чтобы сорвать куш.
♈ Овен
Овны, в вашей жизни сменяются черные и белые полосы. Если сейчас не лучший период, это не повод расстраиваться. Возможно, все дело в людях, которыми вы окружили себя. Не всегда те, кому мы доверяем, действительно этого заслуживают. Возможно, они строят козни за вашей спиной, пока вы беспрекословно исполняете любые прихоти.
Космический совет: присмотритесь к своему окружению.
♉ Телец
Тельцы, сегодня тот редкий момент, когда вы столкнетесь с неконтролируемой агрессией. Вам захочется рвать и метать от малейшей ошибки подчиненного или просчета второй половинки. Постарайтесь контролировать эмоции, чтобы завтра не впасть в депрессию из-за того, что обидели тех, кто действительно дорог.
Космический совет: смените гневна милость.
♊ Близнецы
Близнецы, сегодня вы примите важное решение, которое изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Вы так долго об этом мечтали, что сложно поверить в реальность происходящего. Не бойтесь рисковать и отказываться от зоны комфорта. Если вы скажете «да» новым возможностям, крылья вырастут за вашей спиной.
Космический совет: не бойтесь перемен.
♋ Рак
Дорогу осилит идущий, Раки. Нельзя жаловаться на жизнь и при этом не пытаться ее изменить. Каждый день вы должны расценивать как шанс повлиять на судьбу и стать ближе к мечте. Кто ваш кумир? Неужели вы думаете, что этот человек добился бы всего, если бы сидел сложа руки?
Космический совет: перейдите от размышлений к действиям.
♌ Лев
Львы, сейчас в вашей жизни настал тот самый период, когда подняться над бренностью бытия поможет только любовь. Именно романтика и чувства позволят вам выкарабкаться из той ямы, в которой вы оказались. Примите поддержку от второй половинки и позвольте ей стать вашим спасителем.
Космический совет: положитесь на любовь.
♍ Дева
Девы, если что-то идет не по плану, это нормально. Нужно лишь перестроить свои действия, но не конечную цель. Звезды просят вас научиться жить в условиях хаоса и многозадачности. Желание пытаться структурировать все вокруг ни к чему хорошему не приведет.
Космический совет: забудьте о бесконечных планах.
♎ Весы
Весы, составьте карту желаний. Кажется, вы совсем запутались в своих приоритетах и пытаетесь успеть все и сразу, хотя это невозможно. Необходимо действовать последовательно, решая проблемы одну за другой. Задумайтесь над этим.
Космический совет: за двумя зайцами погонишься — не одного не поймаешь.
♏ Скорпион
Скорпионы, возможно вы слишком устали. Когда последний раз вы позволяли себе полноценно отдохнуть в компании друзей? Клубы, СПА, массаж и поход в кино никто не отменял. Поднять настроение вам несложно — главное окружить заботой и сказать несколько нежных слов.
Космический совет: кажется, вам пора в отпуск.
♐ Стрелец
Стрельцы, вы верите, что наша жизнь предопределена при рождении? Если да, то напрасно. Вы — сами творцы своей судьбы и каждый раз собираете себя по крупицам. Именно вы можете изменить свою жизнь и жизнь других. Одно неосторожное слово — и кто-то потерял веру в себя или наоборот обрел.
Космический совет: следите за словами.
♑ Козерог
Козероги, вам необходимо очистить карму. Возможно, череда неприятностей связана с вашими недобросовестными поступками. Вспомните, когда вы последний раз врали, грубили, обижали кого-то и попросите прощения.
Космический совет: говорите то, что думаете.
♒ Водолей
Водолеи, чтобы преуспеть в жизни, необходимо стать хорошим психологом. Для этого прежде всего важно научиться слушать людей. Если вместо того, чтобы жаловаться на жизнь, вы дадите слово своему собеседнику, вы почерпнете для себя невероятное количество полезной информации.
Космический совет: научитесь слушать окружающих.
♊ Рыбы
Рыбы, любовь — это чувство, которое ничего не требует взамен. Если вы выбираете себя спутника по списку критериев, это не имеет ничего общего с настоящими, искренними чувствами. Действительно вашему человеку не нужно будет доказывать, что он достойная партия. Ваше сердце и так это почувствует.
Космический совет: познайте искусство безусловной любви.
Ранее 5-tv.ru рассказал, представителям каких знаков зодиака сейчас жизненно необходим отпуск.