🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 октября, убывающая Луна в знаке Лев покровительствует энергичным и предприимчивым знакам зодиака, которые не боятся поставить все на карту ради того, чтобы сорвать куш.

♈ Овен

Овны, в вашей жизни сменяются черные и белые полосы. Если сейчас не лучший период, это не повод расстраиваться. Возможно, все дело в людях, которыми вы окружили себя. Не всегда те, кому мы доверяем, действительно этого заслуживают. Возможно, они строят козни за вашей спиной, пока вы беспрекословно исполняете любые прихоти.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению.

♉ Телец

Тельцы, сегодня тот редкий момент, когда вы столкнетесь с неконтролируемой агрессией. Вам захочется рвать и метать от малейшей ошибки подчиненного или просчета второй половинки. Постарайтесь контролировать эмоции, чтобы завтра не впасть в депрессию из-за того, что обидели тех, кто действительно дорог.

Космический совет: смените гневна милость.

♊ Близнецы

Близнецы, сегодня вы примите важное решение, которое изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Вы так долго об этом мечтали, что сложно поверить в реальность происходящего. Не бойтесь рисковать и отказываться от зоны комфорта. Если вы скажете «да» новым возможностям, крылья вырастут за вашей спиной.

Космический совет: не бойтесь перемен.

♋ Рак

Дорогу осилит идущий, Раки. Нельзя жаловаться на жизнь и при этом не пытаться ее изменить. Каждый день вы должны расценивать как шанс повлиять на судьбу и стать ближе к мечте. Кто ваш кумир? Неужели вы думаете, что этот человек добился бы всего, если бы сидел сложа руки?

Космический совет: перейдите от размышлений к действиям.

♌ Лев

Львы, сейчас в вашей жизни настал тот самый период, когда подняться над бренностью бытия поможет только любовь. Именно романтика и чувства позволят вам выкарабкаться из той ямы, в которой вы оказались. Примите поддержку от второй половинки и позвольте ей стать вашим спасителем.

Космический совет: положитесь на любовь.