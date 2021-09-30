Скончалась жена Прохора Шаляпина: «День погас»

Фото: Instagram @shalyapin_official

О трагедии звезда сообщил на своей странице в Instagram.

Скончалась жена Прохора Шаляпина. О трагедии певец сообщил на своей странице в Instagram. Исполнитель признался, что не поможет поверить в случившееся. Тем не менее звезда нашел в себе силы и написал трогательный пост в память об ушедшей Татьяне Дэвис.

«День погас и в доме мне поют ветра,

Что тебя здесь больше нет.

Голос твой оставил мне дыханье снов,

Оставил аромат цветов и след белее облаков.

Рука в моей руке и слезы на щеке,

Твой остывший след напомнит мне…

Как я любил тебя,

Одна лишь ты могла взглядом разжигать

Огонь в моем одиноком сердце», — поделился Шаляпин.

Instagram @shalyapin_official

Свой пост певец сопроводил серией трогательных кадров с Дэвис. Многие из них отражают яркие моменты свадьбы, которая прогремела совсем недавно. Однако не успели молодожены насладиться обществом друг друга, как коронавирус настиг жену Шаляпина, и ее экстренно госпитализировали. Врачи ввели знаменитость в кому. У нее зафиксировали 80% поражения легких.

Молодой муж был вынужден ернуться в Россию по рабочим вопросам, в связи с этим многие упрекали Шаляпина, что он женился по расчету.