Скончалась жена Прохора Шаляпина: «День погас»
Скончалась жена Прохора Шаляпина Татьяна Девис
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Фото: Instagram @shalyapin_official
О трагедии звезда сообщил на своей странице в Instagram.
Скончалась жена Прохора Шаляпина. О трагедии певец сообщил на своей странице в Instagram. Исполнитель признался, что не поможет поверить в случившееся. Тем не менее звезда нашел в себе силы и написал трогательный пост в память об ушедшей Татьяне Дэвис.
«День погас и в доме мне поют ветра,
Что тебя здесь больше нет.
Голос твой оставил мне дыханье снов,
Оставил аромат цветов и след белее облаков.
Рука в моей руке и слезы на щеке,
Твой остывший след напомнит мне…
Как я любил тебя,
Одна лишь ты могла взглядом разжигать
Огонь в моем одиноком сердце», — поделился Шаляпин.
Свой пост певец сопроводил серией трогательных кадров с Дэвис. Многие из них отражают яркие моменты свадьбы, которая прогремела совсем недавно. Однако не успели молодожены насладиться обществом друг друга, как коронавирус настиг жену Шаляпина, и ее экстренно госпитализировали. Врачи ввели знаменитость в кому. У нее зафиксировали 80% поражения легких.
Молодой муж был вынужден ернуться в Россию по рабочим вопросам, в связи с этим многие упрекали Шаляпина, что он женился по расчету.