Фото: Facebook /Якуб Корейба

На съемках программы «Время покажет» своими высказываниями поляк спровоцировал адвоката Татьяну Монтян перейти от слов к действиям.

Польский политолог Якуб Корейба получил по лицу в прямом эфире — адвокат Татьяна Монтян не стала терпеть его высказывания в программе «Время покажет».

Конфликт разгорелся во время дискуссии о войне в Донбассе. Корейба ухмылялся, слушая о страданиях жителей Донецкой Народной Республики, вынужденных существовать в условиях непрекращающихся боевых действий — в ответ на призыв «заткнуться» он провокационно вышел и предложил обняться, заявив, что пришел с миром. Монтян это терпеть не стала — вышла из-за трибуны и ударила поляка по лицу. Продолжить ей не дали — ведущие программы встали на пути адвоката.

И это к лучшему — польский политолог мог пострадать гораздо сильнее, ведь у Монтян имеется изрядный опыт занятий единоборствами.

«Клянусь, за свой длинный язык этому *** еще прилетит всерьез. И, может, не только от меня», — пообещала закончить начатое Монтян в своем канале Telegram.

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