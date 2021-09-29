Сожжение изгнанного Марса: Какие опасности несет октябрь для всех знаков зодиака

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Звездный эксперт Анастасия Широкова дала несколько важных прогнозов для всех знаков зодиака на второй месяц осени.

Второй месяц осени принесет представителям разных знаков зодиака некоторые интересные события, а главное — это то, что пресловутый ретроградный меркурий будет преследовать их большую часть октября. Чем он может смутить нас на этот раз, рассказала практикующий астролог с десятилетним стажем, таронумеролог, преподаватель Евразийского Астрологического института (Школа Павла Глобы) Анастасия Широкова.

«Поскольку планетарная активность проходит по знаку Весов — а это знак партнерства во всех его проявлениях — то логично, что всплывут старые личные и деловые связи. Что касается деловых, здесь все просто и понятно: если у вас был ранее успех в работе с какой-либо организацией, имеются какие-либо интересные гармоничные коллаборации, то ваши деловые партнеры, возможно, захотят повторить этот опыт. Поэтому вы можете получить массу интересных предложений по работе», — прогнозирует Широкова.

Что касается личных контактов, то здесь возможны сюрпризы и не обязательно приятные. Так, по словам астролога, «пачками всплывут» ваши бывшие, и к добру ли это — большой вопрос.

«Важно понимать, что люди в большинстве случаев возвращаются к старым любовям в те моменты жизни, когда они находятся в ссоре с нынешними партнерами или в ситуации „безрыбья“ — в ожидании новых отношений, которые никак не складываются, а любви, внимания очень хочется», — поясняет Широкова.

Эксперт также назвала периоды, когда нужно быть особенно внимательными и осознанными. Первый — с 4 по 14 октября, когда Солнце в знаке Весов подвергает сожжению изгнанный Марс — это самое критичное время для слабых на уговоры и обещания женщин и для мужчин, склонных неадекватно оценивать силу своего обаяния, переоценивать свою харизму.

«При этом с 9 по 11 октября наступает пик: объективная реальность будет заслоняться ядром сразу из трех ущербных планет — это Солнце в падении, Марс в изгнании и ретроградный Меркурий. Они соединятся, чтобы внести максимальную сумятицу в тему партнерских отношений, а также любых договоренностей, в том числе официальных, прописанных на бумаге», — предупреждает Широкова.

Второй важный период продлится с 13 октября до конца месяца. В это время астролог рекомендует особенно беречь здоровье, потому что Плутон начинает квадратить и без того слабое Солнце, а затем переключается и на Марс.

«Велика вероятность новых вспышек вирусных и инфекционных заболеваний, может подняться очередная волна ковида, а вместе с ним гриппа и ОРВИ. Поэтому будьте внимательны к себе и к своему здоровью, а также к экологии своего окружения и помните, что у каждого из вас есть своя собственная натальная карта, свой собственный космический паспорт», — заключает Широкова.

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