🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 сентября, Луна в знаке Рак спровоцирует повышенную эмоциональность и вспыльчивость. Не стоит сейчас принимать судьбоносные решения.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 сентября, Луна в знаке Рак спровоцирует повышенную эмоциональность и вспыльчивость. Не стоит сейчас решать важные в плане долгой перспективы вопросы, принимать судьбоносные решения. Лучше отстраниться от дел и заняться собственным домом. Душу и тело будет гармонизировать процесс преображения жилища, ремонт, даже просто уборка — все, что направлено на создание уюта.
Сегодня важно вспомнить и о своих близких. Проведите время вместе, совершите небольшое путешествие или соберитесь за общим столом. Если невозможно — напишите родным или позвоните им, скажите, как любите их. Избегайте суеты и чрезмерной активности. Лучшим подарком себе и окружающим будет покой и нежность.
♈ Овен
Итак, Овны, пришло время собрать всю волю в кулак и сделать решающий рывок — первый шаг на пути к мечте. Многие представители этого знака давно вынашивали амбициозные планы, но все никак не могли взяться за реализацию. Момент настал! Но понадобятся все ваши силы, выносливость и упорство, чтобы получить желаемое. Вспомните еще раз, чего хотите от жизни, освежите в памяти план, проанализируйте его, определите риски. С учетом всех факторов и с твердой верой в успех — действуйте!
Космический совет: вас ждет новый этап жизни, который потребует целеустремленности.
♉ Телец
Тельцам звезды советуют привести в порядок свое жилище. В потоке дел и забот вы забыли, как важно приходить в уютное, красивое и безопасное место после ежедневной битвы за место под Солнцем. Так что возьмите-ка швабру и за дело! В качестве вашей личной арт-терапии очень уместным будет поход в интерьерный салон или строительный супермаркет. Сделаете в доме что-то новое — и тут же почувствуете себя вдохновленными и полными сил для новых побед.
Космический совет: займитесь домом — красота и уют будут действовать на вас исцеляюще.
♊ Близнецы
Разочарование настигает каждого из нас в определенный момент. Любой человек хоть раз встречал того, кто не оправдал надежды, отверг, предал или просто не полюбил в ответ. Такова жизнь, и с этим ничего не поделаешь. На это есть только две реакции. Вы или закрываете свое сердце на замок, чтобы уберечь от боли, или живете дальше с открытой душой и верой в лучшее. Вселенная просит вам выбрать второе. Ваше счастье впереди, только дождитесь его!
Космический совет: доверяйте людям, хоть с каждым разочарованием и становится труднее
♋ Рак
Каждый идет по жизни со своим «багажом». Год за годом поклажа становится тяжелее и иногда начинает казаться немыслимой. Если не научиться смирению, рано или просто этот груз вас просто раздавит. Все тяжелые события оставляют свой след, и здесь ключевым моментом является ваше отношение к нему. Если теряете волю, идти будет только труднее. Если находите в себе силы поблагодарить судьбу за новый опыт и не храните сожалений — становитесь мудрее. Выбирать вам.
Космический совет: принимайте с благодарностью уроки судьбы и Вселенной.
♌ Лев
Влюбленность порой происходит, как говорят, с первого взгляда. Вы знаете это: два взгляда встретились, и вот уже невозможно быть порознь. Все это прекрасно — окрыляет, возбуждает, вдохновляет. Но влюбленности не хватит на годы совместной жизни. Нужно нечто большее. Сегодня день, когда нужно проявить заботу о партнере, постараться узнать его лучше, поделиться сокровенным и обговорить все важные моменты в ваших отношениях. Завтра и впредь необходимо продолжать делить все на двоих. Без общих усилий крепкий союз невозможен.
Космический совет: работайте над отношениями, иначе рискуете потерять свою любовь.
♍ Дева
Прекрасный день для начала новой жизненной главы. Но чтобы начать ее, нужно сначала понять, какие ошибки вы совершили прежде, чего хотите от будущего. Сейчас не тот момент, когда можно улететь на Бали с одним рюкзаком — каждый шаг нужно тщательно взвешивать, так как риск ошибиться слишком велик. Для приключений, которых жаждет ваша душа, еще найдется время, а пока позаботьтесь о максимальной безопасности во всех делах.
Космический совет: вписываясь в любой проект или авантюру, тщательно взвешивайте риски.
♎ Весы
Вам приходилось сталкиваться с невозможностью донести до человека свою точку зрения или даже правдивые факты? Тогда вы знаете, что слова порой ничего не значат, пусть они даже единая истина для всего сущего. Так не расходуйте слова, а действуйте. Не обещайте, а выполняйте, не убеждайте, а доказывайте. Вы будете поражены, сколько энергии отнимали споры, когда перестанете участвовать в них и проявите активность в другом ключе.
Космический совет: не повышайте громкость, лучше пусть за вас говорят поступки.
♏ Скорпион
Вы очень продуктивно и самоотверженно трудились в последнее время. Порой брали ношу не по плечам, однако упорно продолжали движение к цели. Это достойно похвалы и уважения, но силы на исходе, и вы это чувствуете. Вселенная дает вам ценный совет не отказываться от помощи. Вокруг вас столько доброжелателей, но ваше «Я сам!»… Помните, обращаться за советом или содействием не стыдно. В совместной работе рождаются самые важные чувства. Вы доверяете, благодарите, любите, восхищаетесь, ощущаете себя в безопасности, забываете об одиночестве. Исцеляетесь!
Космический совет: не отказывайтесь от помощи и поддержки окружения.
♐ Стрелец
Творческое вдохновение сопутствует сегодня Стрельцам, чья работа связана с литературой. Издатели, писатели, журналисты, блогеры и многие другие обнаружат в себе желание потрудиться, новые идеи, разогревающиеся амбиции. Не дайте пламени угаснуть — раздувайте, пишите, думайте. Для многих представителей знака сделанное в ближайшее время станет настоящим прорывом и, возможно, запустит карьеру по новому руслу.
Космический совет: поэты, писатели, журналисты — срочно за перо! Пришло ваше время.
♑ Козерог
Козероги — трудоголики в большинстве своем, это ни для кого не секрет. Кроме того, они педантичны, настоящие перфекционисты, предъявляющие строгие требования не только к окружающим, но и к себе. Нет в этих чертах ничего плохого, если вы честны и справедливы, кроме одного — страшно изматывает. Представителям этого знака необходимы паузы качественного отдыха. Примите как данность — периодически вы просто обязаны пролежать весь день на диване, не делая абсолютно ничего. Чтобы перевести дух, выспаться и подумать о будущем. Не отлынивайте и усердно отдыхайте сегодня!
Космический совет: посвятите немного времени ничегонеделанию. Вам это необходимо.
♒ Водолей
Прошлое — штука притягательная. Все мы любим вспоминать моменты страсти, триумфа, радости. Но для некоторых прошлое превращается в темное болото, из которого не выбраться без посторонней помощи. Речь о живущих былыми ошибками и неудачами. Поймите, придумывать остроумный ответ после стычки бессмысленно, момент упущен. Оплошали — переживите и двигайтесь дальше. Если не справляетесь, обратитесь за помощью к психологу, ведь свобода от груза прошлого позволяет в конце концов обрести счастье.
Космический совет: не зацикливайтесь на своем прошлом, действуйте в интересах будущего.
♊ Рыбы
В вашей личной жизни было многое, влюбчивые Рыбы, не правда ли? Бывало горькое, бывало прекрасное. А что есть сейчас? Сегодня отличный день для размышлений об этом. Звезды помогут увидеть ясным взглядом, насколько вам повезло с избранником. Вы вспомните все чудесные общие моменты, захотите обнять и побыть рядом — только вдвоем. Обязательно сделайте это. Тем, кто еще одинок, совет такой: представьте свой идеальный роман, опишите себе будущее с любимым человеком. Очень скоро, подсказывает Вселенная, мечта может исполниться!
Космический совет: поблагодарите судьбу за партнера — вам так повезло в любви!
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