🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 сентября, Луна в знаке Рак спровоцирует повышенную эмоциональность и вспыльчивость. Не стоит сейчас решать важные в плане долгой перспективы вопросы, принимать судьбоносные решения. Лучше отстраниться от дел и заняться собственным домом. Душу и тело будет гармонизировать процесс преображения жилища, ремонт, даже просто уборка — все, что направлено на создание уюта. Сегодня важно вспомнить и о своих близких. Проведите время вместе, совершите небольшое путешествие или соберитесь за общим столом. Если невозможно — напишите родным или позвоните им, скажите, как любите их. Избегайте суеты и чрезмерной активности. Лучшим подарком себе и окружающим будет покой и нежность.

♈ Овен

Итак, Овны, пришло время собрать всю волю в кулак и сделать решающий рывок — первый шаг на пути к мечте. Многие представители этого знака давно вынашивали амбициозные планы, но все никак не могли взяться за реализацию. Момент настал! Но понадобятся все ваши силы, выносливость и упорство, чтобы получить желаемое. Вспомните еще раз, чего хотите от жизни, освежите в памяти план, проанализируйте его, определите риски. С учетом всех факторов и с твердой верой в успех — действуйте!

Космический совет: вас ждет новый этап жизни, который потребует целеустремленности.

♉ Телец

Тельцам звезды советуют привести в порядок свое жилище. В потоке дел и забот вы забыли, как важно приходить в уютное, красивое и безопасное место после ежедневной битвы за место под Солнцем. Так что возьмите-ка швабру и за дело! В качестве вашей личной арт-терапии очень уместным будет поход в интерьерный салон или строительный супермаркет. Сделаете в доме что-то новое — и тут же почувствуете себя вдохновленными и полными сил для новых побед.

Космический совет: займитесь домом — красота и уют будут действовать на вас исцеляюще.

♊ Близнецы

Разочарование настигает каждого из нас в определенный момент. Любой человек хоть раз встречал того, кто не оправдал надежды, отверг, предал или просто не полюбил в ответ. Такова жизнь, и с этим ничего не поделаешь. На это есть только две реакции. Вы или закрываете свое сердце на замок, чтобы уберечь от боли, или живете дальше с открытой душой и верой в лучшее. Вселенная просит вам выбрать второе. Ваше счастье впереди, только дождитесь его!

Космический совет: доверяйте людям, хоть с каждым разочарованием и становится труднее

♋ Рак

Каждый идет по жизни со своим «багажом». Год за годом поклажа становится тяжелее и иногда начинает казаться немыслимой. Если не научиться смирению, рано или просто этот груз вас просто раздавит. Все тяжелые события оставляют свой след, и здесь ключевым моментом является ваше отношение к нему. Если теряете волю, идти будет только труднее. Если находите в себе силы поблагодарить судьбу за новый опыт и не храните сожалений — становитесь мудрее. Выбирать вам.

Космический совет: принимайте с благодарностью уроки судьбы и Вселенной.

♌ Лев

Влюбленность порой происходит, как говорят, с первого взгляда. Вы знаете это: два взгляда встретились, и вот уже невозможно быть порознь. Все это прекрасно — окрыляет, возбуждает, вдохновляет. Но влюбленности не хватит на годы совместной жизни. Нужно нечто большее. Сегодня день, когда нужно проявить заботу о партнере, постараться узнать его лучше, поделиться сокровенным и обговорить все важные моменты в ваших отношениях. Завтра и впредь необходимо продолжать делить все на двоих. Без общих усилий крепкий союз невозможен.

Космический совет: работайте над отношениями, иначе рискуете потерять свою любовь.