Чудо или ложь: врач оценила шансы бесплодного Пороховщикова на отцовство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Знаменитый актер умер в 2012 году. Спустя девять лет 36-летняя россиянка назвала себя его дочерью. Так это или нет? Может, леди просто хочет получить наследство?

Вокруг покойного актера Александра Пороховщикова разгорелся громкий скандал. Никому не известная россиянка по имени Елена в эфире федерального канала заявила, что 36 лет назад родила ему дочь. И это притом, что официально народный артист РФ считался бесплодным. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Ирина Меньшикова оценила правдивость слов женщины и объяснила, при каком условии нефертильный мужчина вдруг может стать отцом.

Бесплоден или нет?

Все помнят, как ныне покойная супруга Александра Шалвовича Ирина горевала из-за отсутствия наследников. Подруги рассказывали, что женщина не стала бросать бесплодного супруга-актера, но искренне надеялась, что он созреет для усыновления. Время шло, однако пара так и не решилась сделать ответственный шаг. Если бы сегодня чета узнала о рождении внебрачного ребенка, наверняка бы обоих «хватил удар».

Врач действительно не исключает возможности рождения наследницы Пороховщикова при поставленном диагнозе. Но отмечает: чтобы это случилось, все события должны тому благоволить. Если буквально: должно произойти настоящее чудо.

Меньшикова пояснила: мужчина считается фертильным, если в одном миллилитре его спермы от десяти до 20 миллионов сперматозоидов и хотя бы треть из них здоровы и подвижны. Конечно, для зачатия нужен всего один сперматозоид. Но задача остальных — растворить оболочку яйцеклетки и способствовать беспрепятственному прохождению самого удачливого сперматозоида внутрь.

«Так вот, если концентрация сперматозоидов у мужчины значительно снижена — до одного-двух миллионов или нескольких десятков тысяч в одном миллилитре спермы, то мы говорим о мужском бесплодии. Скорее всего, у такой пары будет длительное отсутствие беременности. Однако если у женщины очень повышена фертильность, то наступление беременности маловероятно, но возможно», — уточнила Ирина Меньшикова.

Репродуктолог считает, что даже при наличии единичных сперматозоидов в эякуляте мужчины его спутница имеет все шансы родить малыша. В данном случае все зависит, скорее, от госпожи Удачи.

«Может быть такое, что фертильность спермы со временем снижается. Например, в молодости высокая концентрация сперматозоидов, а потом, в связи с какими-то заболеваниями, концентрация их и подвижность снижаются. Поэтому наступление беременности от такого мужчины редко, но возможно», — констатировала врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что якобы родившая от Александра Пороховщикова женщина рассказала, что изменяла с актером законному мужу.