Астролог рассказала, для кого важен период с 27 сентября по 10 октября

Егор Измалкин 2 979
Астролог рассказала, для кого важен период с 27 сентября по 10 октября

Фото: Depositphotos / monsit

Специалист по звездам Наталья Анисимова раскрыла, кому покровительствуют планеты в ближайшее время.

Астролог Наталья Анисимова составила гороскоп на период с 27 сентября по 10 октября. Его она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, Юпитер расширит горизонты для рожденных:

  • 12.02-15.02
  • 12.04-15.04
  • 13.05-16.05
  • 13.06-16.06
  • 15.08-18.08
  • 16.10-19.10
  • 15.11-18.11
  • 14.12-17.12

Их могут ожидать перемены в социальном статусе — брак, развод, новая должность — или награда. Кроме того, это время удачи и шансов, которые необходимо использовать.

Вместе с тем, Сатурн стабилизирует рожденных:

  • 27.01-30.01
  • 27.03-30.03
  • 26.04-30.04
  • 27.05-31.05
  • 29.07-01.08
  • 29.09-02.10
  • 30.10-02.11
  • 28.11-01.12

Он может принести снижение жизненного тонуса и оптимизма. Также вероятны давление со стороны и невыносимые требования. Возможна смена работы или укрепление своего положения в карьерной лестнице.

Уран шокирует рожденных:

  • 05.01-08.01
  • 03.02-06.02
  • 04.03-07.03
  • 04.05-07.05
  • 05.07-08.07
  • 06.08-09.08
  • 06.09-09.09
  • 06.11-09.11

Им не стоит бояться и проявлять себя, воплощать свои неожиданные идеи.
Независимость и выросший творческий потенциал поможет в реализации целей.

Марс расшевелит рожденных:

  • 28.03-08.04
  • 29.06-10.07
  • 30.09-12.10
  • 29.12-09.01

Если не реализовать накопленные силы, можно стать раздражительным, нервным и беспокойным.  Лучше заняться физическими упражнениями. Если совсем нет времени для подобной деятельности, то подойдет и умственная.

Черная Луна введет в искушение рожденных:

  • 27.02-02.03
  • 28.05-02.06
  • 31.08-04.09
  • 29.11-03.12

У них могут возникать навязчивые мысли и желания. Нужно сохранять трезвость ума.

Ощутить влияние Кармических Узлов могут рожденные:

  • 22.02-25.02
  • 23.05-26.05
  • 25.08-28.08
  • 24.11-27.11

Рекомендуется прислушиваться к подсказкам о том, куда двигаться и задуматься о своем предназначении. Сама судьба может скорректировать путь и подкинуть задач.

Венера понежит рожденных:

  • 09.01-26.01
  • 09.03-26.03
  • 10.07-28.07
  • 11.09-28.09
  • 11.11-28.11

Им рекомендовано расслабляться, радовать себя и баловать. Особенно может потянуть на шопинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как рассчитать свой лунный знак зодиака.

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