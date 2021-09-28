Астролог рассказала, для кого важен период с 27 сентября по 10 октября

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Специалист по звездам Наталья Анисимова раскрыла, кому покровительствуют планеты в ближайшее время.

Астролог Наталья Анисимова составила гороскоп на период с 27 сентября по 10 октября. Его она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, Юпитер расширит горизонты для рожденных:

12.02-15.02

12.04-15.04

13.05-16.05

13.06-16.06

15.08-18.08

16.10-19.10

15.11-18.11

14.12-17.12

Их могут ожидать перемены в социальном статусе — брак, развод, новая должность — или награда. Кроме того, это время удачи и шансов, которые необходимо использовать.

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Вместе с тем, Сатурн стабилизирует рожденных:

27.01-30.01

27.03-30.03

26.04-30.04

27.05-31.05

29.07-01.08

29.09-02.10

30.10-02.11

28.11-01.12

Он может принести снижение жизненного тонуса и оптимизма. Также вероятны давление со стороны и невыносимые требования. Возможна смена работы или укрепление своего положения в карьерной лестнице.

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Уран шокирует рожденных:

05.01-08.01

03.02-06.02

04.03-07.03

04.05-07.05

05.07-08.07

06.08-09.08

06.09-09.09

06.11-09.11

Им не стоит бояться и проявлять себя, воплощать свои неожиданные идеи.

Независимость и выросший творческий потенциал поможет в реализации целей.

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Марс расшевелит рожденных:

28.03-08.04

29.06-10.07

30.09-12.10

29.12-09.01

Если не реализовать накопленные силы, можно стать раздражительным, нервным и беспокойным. Лучше заняться физическими упражнениями. Если совсем нет времени для подобной деятельности, то подойдет и умственная.

Черная Луна введет в искушение рожденных:

27.02-02.03

28.05-02.06

31.08-04.09

29.11-03.12

У них могут возникать навязчивые мысли и желания. Нужно сохранять трезвость ума.

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Ощутить влияние Кармических Узлов могут рожденные:

22.02-25.02

23.05-26.05

25.08-28.08

24.11-27.11

Рекомендуется прислушиваться к подсказкам о том, куда двигаться и задуматься о своем предназначении. Сама судьба может скорректировать путь и подкинуть задач.

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Венера понежит рожденных:

09.01-26.01

09.03-26.03

10.07-28.07

11.09-28.09

11.11-28.11

Им рекомендовано расслабляться, радовать себя и баловать. Особенно может потянуть на шопинг.

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