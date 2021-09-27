🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 сентября, убывающая Луна в знаке Близнецы будет склонять к импульсивным решениям и необдуманным поступкам.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 сентября, убывающая Луна находится в знаке Близнецы. Это означает, что пришло время рисковать и принимать решения по зову сердца. Не переживайте, вы об этом не пожалеете.
♈ Овен
Овны, ретроградный Меркурий склоняет вас к тому, чтобы пересмотреть свои прошлые решения и поменять выбор. Вам выпадет уникальный шанс исправить ошибки и сделать жизнь такой, о которой можно только мечтать. Подумайте, если вы можно было все переиграть, в какую точку времени вы бы хотели вернуться?
Космический совет: пришло время для работы над ошибками.
♉ Телец
Тельцы, сегодня ваши спокойные отношения с партнером окажутся под угрозой. Виной всему — ретроградный Меркурий и ваши перепады настроения. Будьте осторожнее в словах, постарайтесь промолчать там, где это возможно. Если вы нарушите данное правил, повысится риск скандалов и конфликтов.
Космический совет: будьте сдержаннее.
♊ Близнецы
Никогда не говорите никогда, Близнецы. Вы даже не догадываетесь, сколько сюрпризов вам подготовила Вселенная. К счастью, впереди — только приятные изменения. Ваши мольбы наконец услышали, но чтобы мечты полностью сбылись, необходимо и вам прислушаться к знакам свыше. Каким? Вам должно быть виднее.
Космический совет: будьте внимательнее к сигналам, они помогут изменить жизнь.
♋ Рак
Раки, вы замечали, что когда мы начинаем противоречить своим внутренним убеждениям, все начинает идти будто наперекосяк? Ощущение, будто Вселенная не дает нам сделать неправильный выбор. Если всегда прислушиваться к знакам судьбы, невозможно попасть в западню.
Космический совет: не стоить действовать наперекор воле судьбы.
♌ Лев
Львы, зачастую вы можете легко ранить человека, абсолютно этого не заметить и пойти дальше с высоко поднятой головой. А при этом тот, кого вы обидели, не на шутку разозлится и отомстит вам, причем тогда, когда вы это не ждете. Чтобы этого избежать, важно прислушиваться к мнению окружающих и быть дружелюбнее.
Космический совет: будьте добрее к людям.
♍ Дева
Девы, у всех нас есть представление о том, как должна выглядеть любовь, на основе историй, на которых мы выросли. Но эти истории — просто картинки, которые никак не должны влиять на вашу жизнь. Свои отношения вы строите сами. А предрассудки вам ни к чему.
Космический совет: забудьте о стереотипах.
♎ Весы
Не позволяйте прошлому мешать настоящему, Весы. Это правда, что вы испытали изрядную долю боли и травм в любви, но это вовсе не значит, что все будущие отношения обязательно закончатся крахом. Доверьтесь своей второй половинке.
Космический совет: принятие и любовь — вот что вам сейчас больше всего необходимо.
♏ Скорпион
Скорпионы, энергия Луны в Близнецах так и будет вас подталкивать бросить все ранее начатое. Постоянное желание переключиться на другое занятие сможет даже разрушить некоторые планы. Чтобы сильно не расстраиваться, отложите все долгосрочные проекты в долгий ящик и сосредоточьтесь на оперативных задачах.
Космический совет: извлеките максимальную выгоду из вашего ресурсного состояния.
♐ Стрелец
Стрельцы, сегодня в вас проснется благородный альтруист, который захочет защитить всех вокруг, однако это желание вас погубит. Не позволяйте окружающим садиться себе на шею и манипулировать. Продемонстрируйте, кто тут главный.
Космический совет: иногда необходимо быть резким.
♑ Козерог
Наконец-то ветер перемен накрыл и вашу жизнь, Козероги. Всепоглощающая любовь, продвижение по карьерной лестнице, новые знакомства, вечеринки и увеличение доходов — сегодня возможно все. Главное — направить энергию в нужное русло.
Космический совет: не забывайте благодарить Вселенную.
♒ Водолей
Энергия Близнецов вместе с энергией понедельника сведут вас с ума, Водолеи. Полагаться можно будет только на свою интуицию, так как доводы рассудка действовать не будут. Друзья и родные тоже не смогут оказать на вас влияние.
Космический совет: позвольте себе на время выключить мозг.
♊ Рыбы
Рыбы, время идет, а вы до сих пор так и не определились, чего по-настоящему хотите от жизни. Что для вас стоит на первом месте? Успех, слава, любовь или карьера? Пришло время расставить приоритеты и осознать, чем и ради кого вы готовы пожертвовать.
Космический совет: перестаньте гоняться за двумя зайцами одновременно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пять знаков зодиака кардинально изменят свою жизнь до 2027 года.