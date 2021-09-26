🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 сентября, убывающая Луна в Близнецах сулит небывалую удачу — дождь из материальных благ, новая работа, должность или любовь. Что ждет именно вас?
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 сентября, убывающая Луна в Близнеца обещает крайне благоприятный день для большинства знаков зодиака. Сегодня можно выходить за рамки, вспомнить самые сокровенные мечты и пойти им навстречу. Вселенная вас только поддержит. Некоторых ждет та самая работа или долгожданное повышение, кто-то наконец-то встретит свою любовь, а других омоет дождь из материальных благ. Прекрасный день!
♈ Овен
Мы все наделены способностью заглядывать за завесу — прикасаться к тому, что лежит за пределами пяти чувств. Тем не менее, нередко возникают ситуации, когда мы не можем отличить наши подозрения от интуиции. Обратите внимание на моменты, когда вы думали слишком много в поисках ответов. Единственный способ обрести ясность, которую вы ищете, — это заставить ум замолчать.
Космический совет: заставьте ум замолчать. Пусть возобладает мудрость.
♉ Телец
Легко жить чужой мечтой. Ведь вы не слишком расстроитесь, даже если потерпите неудачу на этом пути несколько раз. В этом смысле движение к собственной мечте гораздо рискованнее, зато и награда намного выше. Вселенная хочет, чтобы эту главу своей жизни вы посвятили тому, что воспламеняет вашу душу. Прислушайтесь к голосу в своей голове, который говорит: «Невозможное возможно прямо сейчас».
Космический совет: посвятите день тому, что заставляет ваши глаза гореть.
♊ Близнецы
Комик Эдди Кантор однажды сказал: «Чтобы добиться успеха в одночасье, требуется 20 лет». Близнецы, это цитата, которая точно описывает ваше путешествие. Вы понимаете важность горящей лампы по ночам и упорной работы для достижения своих целей. Нет людей, которые бы не хотели отказаться от всего этого. К счастью, вы уже подошли к завершающей стадии проекта. Звезды показывают, что награды и признание уже на пути к вам.
Космический совет: ваши старания скоро окупятся. Труд никогда не уходит в песок.
♋ Рак
То, с чем вы сейчас имеете дело, — это классический случай противопоставления ожиданий и реальности. Вы ожидали, что люди будут вести себя зрело, учитывая вашу историю. Однако они нашли способ постоянно подводить вас. Ваше разочарование оправдано, Раки. Однако оно никуда не денется, если не найти выход из повторяющихся ситуаций. Вот и займитесь делом.
Космический совет: вы имеете право разочароваться в ком-то, но лучше бы просто не давать ему возможности разочаровать вас.
♌ Лев
Легко сравнить свою историю с чужой и почувствовать, что вы каким-то образом упустили свой шанс добиться успеха. Но это далеко от истины, Львы. Вы находитесь там, где вам нужно быть, и ваша империя процветает, как никогда раньше. Звезды указывают, что материальные блага вот-вот польются на вас со всех сторон. Поэтому просто наслаждайтесь моментом, а не пытайтесь получить еще больше.
Космический совет: вас зальет дождем из материальных благ.
♍ Дева
В выходные вы интегрируете все уроки, которые преподнес месяц вашего рождения. В результате вы, скорее всего, по-новому увидите свой истенный путь и цель. Следовать привычному и проверенному больше не выйдет, Девы. Нарушайте свои собственные правила, выходите за границы и делайте радикальный выбор. На этот раз мир не сможет удержать вас.
Космический совет: выйдите за рамки. Сегодня можно.
♎ Весы
Сезон Весов приносит в ваш мир чувство надежды и оптимизма. Вы чувствуете единство о Вселенной, и ее силы исполняют танец жизни через вас! Да, вас полностью поддерживают в процессе воплощения самых сокровенных грез. Поверьте в невозможное и с необузданной страстью стремитесь к тому, во что вы верите.
Космический совет: надежда и оптимизм приведут вас к успеху.
♏ Скорпион
Вселенная призывает вас поверить в невозможное, Скорпионы. Верить, что ваши желания священны, и держать в руках ключ к светлому и прекрасному будущему, о котором вы мечтали в течение последнего времени. Совет для мудрых: не бойтесь сделать смелый шаг и ощутить ветер перемен. Следование формуле «Намерение + Действие + Благодать = Магия» создаст пространство для чудес!
Космический совет: сделайте этот смелый шаг и ощутите ветер перемен.
♐ Стрелец
Вы можете с точностью спланировать каждую деталь этой истории. Тем не менее, то, что вскоре произойдет, застигнет вас врасплох. Судьба делает большой шаг вперед, Стрельцы, поэтому многое изменится. Приготовьтесь получить ту самую работу или повышение по службе, за которые вы боролись. Освободите в своем сердце место для той любви, о которой вы раньше мечтали. Смело двигайтесь вперед.
Космический совет: Вселенная решила одарить вас и исполнить самые сокровенные желания.
♑ Козерог
Мы что-то выигрываем, потом что-то теряем, это и есть жизнь. Звезды призывают вас спокойно относиться как к неудачам, так и к победам. Их совокупность сделала вас тем, кем вы стали, а не что-то одно. Не пытайтесь сосредоточиться на том, что пошло не так. Лучше используйте опыт себе на благо и тогда точно свернете горы.
Космический совет: принимайте как неудачи, так и победы: все это — важные жизненные уроки.
♒ Водолей
Нас воспитывали в убеждении, что согласие — это форма любви. В результате в отношениях мы часто отрицаем свою правду и продолжаем играть роль, которую от нас ожидают. В свою очередь, мы ожидаем такого же поведения от других. Но не ошибка ли это? Есть о чем подумать, за чашкой утреннего кофе, Водолеи. Если проще: сегодня вам нужно с уважением отнестись к неприятным точкам зрения. Можете с ней не соглашаться, просто попытайтесь понять.
Космический совет: постарайтесь сегодня поменьше спорить, и побольше слушать.
♊ Рыбы
Рыбы, вы смотрите на вещи только со своей точки зрения. В результате вы часто видите себя жертвой. Однако с немного другого ракурса ситуация может выглядеть иначе. Расширьте свой кругозор — всего на минуту. Подумайте, как ваши действия или слова могли повлиять на другого человека. Утверждение Тони Робинсона, которое поможет вам проявить сострадание: «Сегодня я отпускаю свое человеческое эго и принимаю божественность, которая находится внутри меня».
Космический совет: проявите сострадание. Даже к тем, кто не прав.
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