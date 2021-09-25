🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 сентября, убывающая Луна в Тельце призывает обратить особое внимание на материальные аспекты жизни. Отличное время для планирования прибыли, трат, вложений.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 сентября, убывающая Луна в Тельце призывает обратить особое внимание на материальные аспекты жизни. Отличное время для планирования прибыли, трат и вложений. В этот день нужно приложить максимум усилий, направленных на укрепление финансового положения. Если что-то и покупать сегодня, то полезные, крепкие вещи — мебель, недвижимость, автомобиль. Бросать деньги на ветер и расходовать запасы на безделушки не стоит. От того, насколько ответственно вы отнесетесь к сбережениям сейчас, будет многое зависеть в будущем.
♈ Овен
Овнам сегодня предстоит непростое испытание. Многим представителям этого знака придется столкнуться с темной стороной своей души, с некоторыми аспектами личности, которые не захочется признавать. Не допустите, чтобы это повлияло на самооценку и как-либо сказалось на эмоциональном состоянии. О своих, так их назовем, отрицательных качествах знать полезно, но негативный культ из них создавать не нужно. Не теряйте любви к себе и к собственной жизни. Лучшим способом сохранить равновесие будет осознанная работа над собой — самостоятельная или при помощи наставника.
Космический совет: не бойтесь раскрыть темные стороны своей души. Это поможет вам стать лучше.
♉ Телец
Тельцам звезды рекомендуют сегодня подумать о себе в первую очередь. Желательно вообще весь день посвятить себе любимым. В этом нет ничего эгоистичного, так что гоните прочь чувство вины и невыполненного долга. Себе вы тоже кое-что должны. Лучший совет на сегодня — отменить все дела и провести день в удовольствиях. Никаких рамок нет, потому что только вы знаете, как отдохнуть, исцелиться и восполнить жизненные силы. Вы у себя одни, трудолюбивые Тельцы, помните об этом!
Космический совет: сделайте паузу, отмените дела и проведите день в свое удовольствие.
♊ Близнецы
Вы замечали, что некоторым людям достаточно просто быть рядом — и вы уже чувствуете себя лучше? Другим же не нужно и присутствовать! Им достаточно написать вам сообщение, и мир тут же окрашивается в грязно-серые тона. Все это неспроста, Близнецы. Вся ваша сущность сигнализирует об опасности или наоборот, о привносимом в жизнь благе. Не игнорируйте чутье, слушайте свой внутренний голос, следуйте его советам. Порой мы боремся за разрушительные отношения вместо того, чтобы строить перспективные. Пришло время переосмыслить роль некоторых людей в вашей судьбе.
Космический совет: обратите внимание на свое окружение, возможно, требуется «чистка».
♋ Рак
Любовь — это не только благоухание букетов, нежные поцелуи по утрам после страстных ночей и трогательные признания. Это еще и работа, которая необходима, чтобы сохранить и приумножить чувства, дать им шанс на то самое «долго и счастливо». Если не хотите трудиться, не рассчитывайте на хэппи-энд, ведь срок эгоистичной любви недолог. Сегодня хороший день для размышлений о будущем ваших отношений, время определиться с перспективами, желаниями, планами. Отличный момент для откровенного разговора с партнером. Будьте честны и открыты.
Космический совет: определитесь, чего ждете от отношений и чем готовы ради них пожертвовать.
♌ Лев
То, что вы сейчас переживаете — это классический случай, когда «у жизни другие планы». Многие события неподвластны, все происходит будто бы само собой, а вам остается лишь наблюдать за поворотами судьбы. Это может испугать, но ничего плохого тут нет, не переживайте. Да, говорят, что человек — творец своего будущего. Но есть вещи, на которые вы не сможете повлиять, как бы ни старались. Научитесь определять такие моменты, и жить станет намного проще. Одиноких Львов звезды просят не отчаиваться — кажется, романтическое приключение, а может и любовь всей жизни, не за горами!
Космический совет: если не повезло в картах, обязательно повезет в любви!
♍ Дева
Девы сегодня –главные баловни Вселенной. Что бы ни произошло, будьте уверены, извилистая дорожка приведет к кладу! На вашем пути будут и препятствия, и взлеты, и падения, но вскоре вы убедитесь, что пережили это не зря. Многих представителей этого знака ждет умопомрачительный день, так как звезды обещают неожиданные встречи, известия, разного рода курьезы — не предупреждают только, от кого ждать сюрпризов. Но так ведь еще увлекательнее, правда?
Космический совет: будьте готовы к головокружительным поворотам судьбы — вам понравится!
♎ Весы
Проведите день в тишине, раздумьях или медитации. Вам кажется, что ваш привычный мир рушится, в каком-то смысле это правда. Перед вами скоро откроются новые горизонты: возможна смена работы или повышение. Кроме того, звезды показывают, что скоро вам поступит выгодное предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Космический совет: готовьтесь к позитивным переменам.
♏ Скорпион
Истинное счастье никогда не связано с роскошными автомобилями или модными драгоценностями, не так ли? (Хотя они тоже не повредят!) Но в чем же тогда секрет счастья, Скорпионы? Это то, над чем вам нужно поразмыслить в выходные. Составьте список из пяти вещей, которые вы хотите получить. Однако не просто записывайте пункты — будьте как можно более подробны в описании. Звезды говорят, что сегодня Вселенная прислушивается к вашим мыслям с особенным вниманием.
Космический совет: Вселенная хочет исполнить ваши желания, вам осталось только подробно их сформулировать.
♐ Стрелец
Даже те люди, которые идеально вам подходят, не могут в каждый нужный момент оказаться рядом с вами, чтобы помочь. Особенно, если вы не сообщаете им о ваших проблемах. У каждого есть своя доля испытаний и невзгод, с которыми приходится справляться без посторонней помощи. Поэтому не полагайтесь на «другого» и не вините близких в недостатке внимания к вашим бедам. У вас достаточно сил, чтобы разобраться со всем самостоятельно.
Космический совет: не ждите помощи со стороны. У вас достаточно сил, чтобы справиться со всем самостоятельно.
♑ Козерог
Быт и повседневная суета часто отвлекают нас от наших истинных целей и по-настоящему важных вещей. Не забыли ли вы в сутолоке, зачем пришли в этот мир, Козероги? Хотя бы сегодня отвлекитесь от бесконечного списка дел и посвятите выходной действительно важным вещам. Это может быть как планирование будущего, медитация с поиском ответов на важные вопросы, так и общение с родными, близкими или друзьями.
Космический совет: посвятите этот день действительно важным вещам, а не быту и повседневной суете.
♒ Водолей
Перестаньте искать оправдания людям, которые не относятся к вам с нужной теплотой. Также не нужно требовать от них внимания, поддержки или любви. Вместо этого обратите взор внутрь себя. Найдите там силы жить своей, независимой жизнью. Как только вы начнете это делать, изменится и отношение окружающих к вам. Звезды говорят, что это касается не только личной, но и профессиональной жизни. Начните сиять!
Космический совет: сегодня вам нужно думать о себе, а не о других.
♊ Рыбы
Звезды показывают, что вы нуждаетесь в обретении потерянного баланса между материальным и духовным, Рыбы. Если вы запутались в «мирской паутине», знайте, что ответы на самые важные вопросы находятся внутри вас. Найдите время для медитации: постарайтесь взглянуть на вашу жизнь со стороны и расставить приоритеты заново. Возможно, жизнь стала сложнее из-за того, что вы просто сбились с пути.
Космический совет: поиск баланса между материальным и духовным — ключевая тема для вас прямо сейчас.
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