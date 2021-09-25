🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 сентября, убывающая Луна в Тельце призывает обратить особое внимание на материальные аспекты жизни. Отличное время для планирования прибыли, трат и вложений. В этот день нужно приложить максимум усилий, направленных на укрепление финансового положения. Если что-то и покупать сегодня, то полезные, крепкие вещи — мебель, недвижимость, автомобиль. Бросать деньги на ветер и расходовать запасы на безделушки не стоит. От того, насколько ответственно вы отнесетесь к сбережениям сейчас, будет многое зависеть в будущем.

♈ Овен

Овнам сегодня предстоит непростое испытание. Многим представителям этого знака придется столкнуться с темной стороной своей души, с некоторыми аспектами личности, которые не захочется признавать. Не допустите, чтобы это повлияло на самооценку и как-либо сказалось на эмоциональном состоянии. О своих, так их назовем, отрицательных качествах знать полезно, но негативный культ из них создавать не нужно. Не теряйте любви к себе и к собственной жизни. Лучшим способом сохранить равновесие будет осознанная работа над собой — самостоятельная или при помощи наставника.

Космический совет: не бойтесь раскрыть темные стороны своей души. Это поможет вам стать лучше.

♉ Телец

Тельцам звезды рекомендуют сегодня подумать о себе в первую очередь. Желательно вообще весь день посвятить себе любимым. В этом нет ничего эгоистичного, так что гоните прочь чувство вины и невыполненного долга. Себе вы тоже кое-что должны. Лучший совет на сегодня — отменить все дела и провести день в удовольствиях. Никаких рамок нет, потому что только вы знаете, как отдохнуть, исцелиться и восполнить жизненные силы. Вы у себя одни, трудолюбивые Тельцы, помните об этом!

Космический совет: сделайте паузу, отмените дела и проведите день в свое удовольствие.

♊ Близнецы

Вы замечали, что некоторым людям достаточно просто быть рядом — и вы уже чувствуете себя лучше? Другим же не нужно и присутствовать! Им достаточно написать вам сообщение, и мир тут же окрашивается в грязно-серые тона. Все это неспроста, Близнецы. Вся ваша сущность сигнализирует об опасности или наоборот, о привносимом в жизнь благе. Не игнорируйте чутье, слушайте свой внутренний голос, следуйте его советам. Порой мы боремся за разрушительные отношения вместо того, чтобы строить перспективные. Пришло время переосмыслить роль некоторых людей в вашей судьбе.

Космический совет: обратите внимание на свое окружение, возможно, требуется «чистка».

♋ Рак

Любовь — это не только благоухание букетов, нежные поцелуи по утрам после страстных ночей и трогательные признания. Это еще и работа, которая необходима, чтобы сохранить и приумножить чувства, дать им шанс на то самое «долго и счастливо». Если не хотите трудиться, не рассчитывайте на хэппи-энд, ведь срок эгоистичной любви недолог. Сегодня хороший день для размышлений о будущем ваших отношений, время определиться с перспективами, желаниями, планами. Отличный момент для откровенного разговора с партнером. Будьте честны и открыты.

Космический совет: определитесь, чего ждете от отношений и чем готовы ради них пожертвовать.

♌ Лев

То, что вы сейчас переживаете — это классический случай, когда «у жизни другие планы». Многие события неподвластны, все происходит будто бы само собой, а вам остается лишь наблюдать за поворотами судьбы. Это может испугать, но ничего плохого тут нет, не переживайте. Да, говорят, что человек — творец своего будущего. Но есть вещи, на которые вы не сможете повлиять, как бы ни старались. Научитесь определять такие моменты, и жить станет намного проще. Одиноких Львов звезды просят не отчаиваться — кажется, романтическое приключение, а может и любовь всей жизни, не за горами!

Космический совет: если не повезло в картах, обязательно повезет в любви!