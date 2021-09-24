Сотрудники полиции погибли в ДТП с грузовиком у подмосковной Истры

Фото, видео: 5-tv.ru

Трагедия произошла в ночь на 24 сентября. Правоохранители от травм скончались на месте.

Два сотрудника полиции погибли в страшном ДТП в Московской области. Трагедия произошла на 310-м километре ЦКАД, неподалеку от города Истра. Эксклюзивные кадры с места событий оказались в распоряжении редакции 5-tv.ru.

По официальным данным, иномарка, в которой находились правоохранители, столкнулась с грузовой машиной в ночь на 24 сентября. Удар был такой силы, что небольшое авто буквально разорвало на части. От него остались лишь искореженный капот, переднее пассажирское кресло и дверь. Фуру частично вынесло на встречную полосу — она протаранила ограждение.

Спасти служащих не представлялось возможным. От полученных травм они скончались на месте. Одному из погибших было всего 24 года, второму — 25 лет.

5-tv.ru

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжеловесная фура «похоронила» водителя LADA в Удмуртии. Момент ДТП попал на видео.