🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 сентября, Луна в Тельце создает отличные возможности для прорывов в самых разных сферах. Если вы искали ответы, сегодня высока вероятность их получить.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 сентября, убывающая Луна в знаке Тельца будет благоприятствовать тем, кто готов к решительным действиям для достижения своих целей. Высока вероятность совершить прорыв в самых разных сферах жизни. Если вы давно искали ответы на терзающие вас вопросы или ждали откровения, сегодня высока вероятность получить их от Вселенной.
♈ Овен
Для вас наступило время прорыва, Овны. Скалы, стоявшие на вашем пути, рушатся, открывая дорогу вперед. Помните, что и путешествие, и пункт назначения одинаково важны. Поблагодарите Вселенную за уроки, которые вы усвоили на этом пути. По ту сторону гор — совершенно новая возможность, которая на шаг приблизит вас к мечте. Удача на вашей стороне. Но будьте бдительны: правильный шаг необходимо сделать в нужное время.
Космический совет: для вас наступило время прорыва.
♉ Телец
Если верить Правилу Трех, то все, что мы вкладываем во Вселенную, возвращается к нам в тройном размере. Итак, начните жить с ощущением радости, любви и изобилия (даже если совсем не испытываете этих чувств). Начните от чистого сердца помогать людям, в первую очередь поблагодарив людей, которые ранее помогли вам. Сегодня ваша цель состоит в том, чтобы стать проводником надежды для окружающих, Тельцы.
Космический совет: начните жить с ощущением радости, любви и изобилия. Даже если для этого нет поводов.
♊ Близнецы
Заставьте ум замолчать - тогда ответы, которые вы ищете, придут к вам. Повторяем: заставьте ум замолчать, и ответы, которые вы ищете, придут к вам. Ваше подсознание работает сверхурочно, чтобы найти правильный путь. Поэтому просто следуйте указаниям, которые приходят из раздела мозга под названием интуиция. Поиск рациональных ответов на вопросы «как» и «почему» – это не то, о чем сейчас нужно беспокоиться.
Космический совет: сегодня доверьтесь своей интуиции.
♋ Рак
Существует тонкая грань между интуицией и паранойей. Легко перепутать одно с другим, когда вы слишком погружены в ситуацию. Так что отойдите на некоторое расстояние. Избегайте принятия важных решений, пока вы не окажетесь в пространстве ясности. Не нервничайте и не накручивайте себя, звезды показывают, что скоро все наладится.
Космический совет: сегодня вам нужно сохранять беспристрастность и объективно смотреть на вещи
♌ Лев
Для вас наступило эмоционально напряженное время, Львы. Старые раны снова начнут кровоточить. С другой стороны, это возможность залечить их раз и навсегда. В ближайшие несколько дней вы будете чувствовать себя уязвимыми и, наоборот, слишком яростными. Примите все эти эмоции, не пытайтесь их заглушить. Но и не идите по пути саморазрушения..
Космический совет: старые раны напомнят о себе. Самое время залечить их раз и навсегда.
♍ Дева
Как и все остальное в жизни, медитация - это то, чему нужно учиться. В действительности, она не про то, что мы делаем. Она про то, что происходит с нами. Позвольте таинственным силам помочь вам необычным образом – остановитесь, сядьте, закройте глаза и просто дождитесь откровения, если нуждаетесь в нем. Звезды говорят, что ответы, которые вы ищете, находятся внутри вас. По правде говоря, они были внутри все это время.
Космический совет: нужные вам ответы находятся внутри вас.
♎ Весы
Всегда есть несколько способов двигаться вперед. Не поддавайтесь иллюзии ограничений. Попробуйте взглянуть на препятствие с другой точки зрения, и вы найдете решение. Сегодня на вашем горизонте могут появится любовь и другие опьяняющие эмоции. Вам выпадет возможность пережить любовную лихорадку. Не сопротивляйтесь болезни, помните о прошлом, которое помешало вам испытать величие этого простого слова из шести букв.
Космический совет: не сопротивляйтесь любовной лихорадке.
♏ Скорпион
Хотя в нашей жизни есть много вещей, которые предопределены, мы не посланы в этот мир совершенно лишенными свободы. Обратите внимание на выбор, который вам предлагает Вселенная, когда вы сознательно идете по своему пути. Выбор, сделанный в пользу мечты, а не страха перед изменениями, поможет вам одержать победу над мнимыми трудностями и достичь цели.
Космический совет: всегда действуйте во имя своей мечты, а не страха.
♐ Стрелец
Вы уже некоторое время готовитесь к большим переменам в жизни, Стрельцы. Не время их сдерживать. Не бойтесь делать то, что правильно для вас и коллектива, идите своим путем без страха. Сегодня звезды также направляют вас на поиск баланса между материальным и духовным. Время, проведенное в тишине или в вашем священном месте, значительно восстановит ваши силы.
Космический совет: не бойтесь делать то, что правильно для вас и коллектива.
♑ Козерог
Было время, когда вы одержимо беспокоились о будущем и о том, что оно может принести. Было время, когда вы зациклились на прошлом в надежде, что вам удастся исправить некоторые вещи. Но сейчас вы оказались между тем и другим – в прекрасном месте, наполненном спокойствия. Наслаждайтесь моментом и максимально используйте имеющиеся возможности.
Космический совет: у вас будет прекрасный день, наслаждайтесь им.
♒ Водолей
Иногда легче открыть душу незнакомым людям, чем тем, кого мы любим. Причина этого - страх того, что демонстрация своего подлинного «я» может привести к отторжению. Может ли это быть правдой для вас, Водолеи? Обратите внимание на то, как вы общайтесь с близкими. Сегодня вопросы коммуникации должны стать для вас приоритетными.
Космический совет: задумайтесь о том, как вы общаетесь с близкими. Возможно, нужно что-то менять.
♊ Рыбы
Внимательно присмотритесь к идее, которая не дает вам покоя последнее время. Пора предпринять конкретные действия, чтобы воплотить ее в жизнь. Не ждите, пока кто-нибудь подтвердит ваш следующий шаг или даст добро. Это ваша история, Рыбы, сделайте ее бестселлером! Хороший способ получить поток творческих сил — потратить некоторое время на медитацию или размышление.
Космический совет: пора воплощать идею в жизнь.
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