🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 сентября, убывающая Луна в знаке Овна призывает большинство знаков зодиака уделить приоритетное внимание себе. Займитесь своим здоровьем, встретьтесь с друзьями или просто отдохните.

♈ Овен

Лев Толстой однажды сказал: «Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя». Это безусловная истина, над которой вам нужно задуматься, Овны. Обратите свой взор внутрь, услышьте, что ваш разум, тело и душа говорят вам прямо сейчас. Сделанное вами открытие придаст вам мужества и поможет сделать шаг в правильном направлении.

Космический совет: не пытайтесь изменить мир, меняйте себя.

♉ Телец

Пришло время задуматься о работе, Тельцы. Какая обычно мотивация у ваших действий? Вы сугубо механически выполняете свои задачи или пытаетесь получить от процесса удовольствие? Если первое, то подумайте об измени подхода — хотя бы на сегодня. Сосредоточьтесь на том, как вы можете работать лучше, а не том, сколько вам за это заплатят.

Космический совет: постарайтесь сегодня на работе изо всех сил.

♊ Близнецы

Что происходит, когда мы не обращаем внимания на знаки, которые подает нам наше тело? Со временем недуги только усугубляются. Поэтому сегодня уделите внимание своему здоровью и самочувствию, Близнецы. При необходимости проконсультируйтесь с врачом. Ради этого можете даже отложить все дела на один день.

Космический совет: обратите внимание на свое здоровье.

♋ Рак

Вам не кажется, что вы утомились? Иногда нужно давать себе небольшую передышку и оценивать происходящее как бы со стороны. Задайте себе один важный вопрос, Раки. Что в данный момент времени нужно именно вам? И вы поймете, что это отдых. Лучше всего будет отправиться за город.

Космический совет: природа — лучший лекарь.

♌ Лев

Боль не проходит сразу, Львы. Ее станет меньше со временем. С ним же и вы станете устойчивее к ударам судьбы. Хорошо, что вы можете не бороться со всеми бесконечно возникающими проблемами в одиночку. Вселенная подарила вам связи с такими людьми, которые возвышают вас и помогают поверить в свою силу, как никогда раньше.

Космический совет: не пытайтесь справиться со всеми проблемами в одиночку. Попросите, и вам помогут.