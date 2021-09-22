Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

ЧП произошло в среду, 22 сентября. На борту, по предварительной информации, находятся шесть человек.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой осведомленный источник. ЧП произошло в среду, 22 сентября. На борту, по предварительной информации, находятся шесть человек. Известно, что борт гражданский. С ним была потеряна связь в 38 километрах от столицы региона. Обстоятельства случившегося уточняются.