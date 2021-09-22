Коллега Васильевой о причине ее ухода в монастырь: «Очень много грешила. Пила»

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Супруга народного артиста РФ Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала о грехах, которые, по ее мнению, пытается отмолить актриса.

Коллега ушедшей в монастырь народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой рассказала о возможных причинах такого решения, а также прокомментировала резкие высказывания актрисы об интеллигенции, к которой сама она всю жизнь имела самое прямое отношение. Удивленная поступком и словами Васильевой Татьяна Бронзова, супруга народного артиста РФ Бориса Щербакова, работала с теперешней инокиней Василисой в МХАТ имени Горького у Олега Ефремова.

Среди родственников Екатерины Васильевой — педагог Антон Макаренко, ее отец был поэтом, мужья — кинорежиссер и драматург. В доме артистки всегда говорили о литературе. Сейчас всех писателей, в том числе Толстого и Достоевского, которых прежде Васильева с упоением обсуждала, она называет растлителями. Незачем писать книги, если они не о боге, считает монахиня.

«Интеллигенцию в шахты… Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Талантливая, но опасная. Сколько народа совратила. Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи… Сродни сатанинскому началу», — заявила на днях Васильева.

Бронзова уверена, что актриса, говоря о творческих людях и их пороках, судит по себе. Несмотря на талант и образованность, полагает коллега, в голове ее что-то «переклинило». Это и привело к осознанию собственных грехов и решению оставить мирскую жизнь. После того как Васильева стала воцерквленной, отмечает Бронзова, ей удалось побороть алкогольную зависимость.

«Катя очень много грешила. Пила… Но это не такой уж большой грех, были и другие — в личной жизни, по отношению к сыну, к мужьям… При этом Катя совершенно не злой человек, козней никому не устраивала в театре, не интриговала. Но если человек уходит в монастырь отмаливать грехи, значит, грехов на нем много… Катя там спасается… От кого? От себя, от своих страстей», — заявила жена Щербакова.

Бронзова понимает, почему Васильева могла уйти в монастырь, но не поддерживает ее выбор. Затворничество и молитвы — это то, что человек делает для себя. А грехи лучше не отмаливать, а перебивать хорошими поступками, добрыми делами. От жизни в монастыре, считает Бронзова, никому пользы нет, кроме самой монахини.

«Она не людей спасает, а себя. Уходить в монастырь и молиться там — это снова жить для себя. Вот этого я не понимаю. Думаешь про себя, что ты благостная, а на самом деле — это твой эгоизм», — заключила коллега Васильевой в интервью сайту KP.RU.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, музыкальный критик Сергей Соседов поддержал осудившую интеллигенцию Екатерину Васильеву.