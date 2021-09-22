Застреленную в Москве учительницу заподозрили в желании продать дочь на органы

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Тело 35-летней женщины обнаружили в подъезде жилого дома. В убийстве подозревают свекра.

Причиной убийства 35-летней учительницы на востоке Москвы следствие называет семейную ссору из-за затянувшегося бракоразводного процесса. Однако свекровь погибшей заявила 5-tv.ru, что та якобы «доводила» домочадцев и хотела продать дочь на органы.

«Она два года нас доводила. Стала носиться за каким-то мужиком, будучи замужем. Муж работал одно время директором при лизинг-бизнесе, потом — главным энергетиком в Бауманском институте. Чтобы она имела должность, он ушел с должности, а потом, когда начали разводиться, он опять вернулся на работу в должности инженера. Мой муж — человек порядочный», — рассказала жена подозреваемого в убийстве.

Женщина также заявила, что пятилетняя дочка убитой побаивалась матери, а ее новый избранник якобы приставал к девочке. Она также поделилась предположением, что мать намеревалась вывезти ребенка из страны, чтобы продать на органы.

Инцидент произошел в Москве вечером 21 сентября. В подъезде жилого дома на 2-й Владимирской улице обнаружили тело женщины с простреленной головой. Вероятно, ее убили из карабина «Сайга». Подозреваемого в убийстве мужчину, который приходится свекром погибшей, задержали. Возбуждено уголовное дело.

Как писал 5-tv.ru, убитой оказалась 35-летняя учительница, работавшая в детской школе искусств. Ее общий стаж педагогической деятельности составляет 12 лет. Педагог окончила Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмагилова.