🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 сентября, убывающая Луна побуждает задуматься о своих отношениях: с близкими, коллегами и любимыми. Удача ждет тех, кто уделит время искреннему общению.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 сентября, растущая Луна в знаке Овна будет благоприятствовать тем, кто настроен на искреннее общение с родственниками, коллегами и любимыми. Наладьте отношения с окружающими, уделите внимание своему дому и вспомните о планах. Тогда вам обеспечен успех.
♈ Овен
Вы достигли важного момента в своей жизни, Овны. Перекрестка, если хотите. У вас есть возможность продолжать двигаться в том же направлении или выбрать новый, но менее проторенный путь. При принятии решения руководствуйтесь верой в лучшее будущее, а не страхом. Знайте, что неизвестное - это не то, чего вам нужно бояться. Вселенная поддержит вас, несмотря ни на что.
Космический совет: вам нужно принять решение о том, куда двигаться дальше.
♉ Телец
В жизни бывают моменты, когда мы должны сдерживать себя, чтобы лучше вписаться в коллектив. Но сейчас не такое время в вашей жизни, Тельцы. Вы находитесь на том этапе, когда полностью понимаете и принимаете свою силу, и не боитесь проявить свое подлинное "я". Ваша непоколебимая вера в себя и свои силы - это не то, что готовы принять все окружающие. Это нормально, не тратьте время на то, чтобы всех переубедить.
Космический совет: поверьте в себя, у вас все получится.
♊ Близнецы
Как раз в тот момент, когда вы думали, что вам лучше отказаться от всей этой личной жизни и отношений, Вселенная решила все исправить. Для вас наступает особое время любви и романтики, Близнецы. Если вы одиноки, то скоро можете встретить того самого человека. Если же уже нашли свою половинку, то почувствуете желание поскорее возвращаться домой. Кстати, если вы подумываете о ремонте или смене жилья, то сейчас самое время.
Космический совет: вас ждут любовь и романтика.
♋ Рак
Несколько последних дней принесли с собой неприятные открытия. Вы можете попытаться их проигнорировать, но тогда ваши отношения перестанут быть тем, чего вы хотели. Пришло время постоять за себя и запретить нарушать ваши личные границы. Да, это может привести к потрясениям, но лучше так, чем по-старому.
Космический совет: перестаньте довольствоваться неидеальными отношениями.
♌ Лев
Вы вступаете на путь нового цикла. Он потребует от вас сил и упрямства, которыми вы обладаете в достаточной мере. У вас есть еще три месяца, чтобы достичь того, к чему вы стремились в этом году. Да, вы столкнетесь с проблемами. Но помните, что путь к успеху вымощен неудачами. Сила воли и поддержка близкого человека помогут вам победить их. Доверьтесь своему партнеру, он вас не подведет.
Космический совет: настройтесь на достижение цели и не отвергайте помощь любимого.
♍ Дева
Звезды призывают вас найти баланс в отношениях, Девы. Вы должны прийти к любимым людям и продемонстрировать им, как бы вы хотели, чтобы они любили и поддерживали вас. Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить других о внимании и поддержке. Человек – общественное животное, и не может жить без тепла других.
Космический совет: уделите сегодня больше времени общению с близкими.
♎ Весы
Дом - это не место, а чувство. Сегодня звезды призывают вас уделить время своему жилищу. Задумайтесь комфортно ли вам в нем, возможно, давно пора сделать перестановку мебели. Если нет, возможно, не помешает уборка. Однако это не значит, что звезды показывают, будто следующие несколько дней вы проведете дома. Наоборот, высока вероятность отправиться в путешествие! Но возвращаться будет приятнее в удобное жилище.
Космический совет: вас ждет захватывающее путешествие!
♏ Скорпион
Этап планирования и разработки стратегии окончен, Скорпионы. Пришло время действовать! Двигайтесь строго по намеченному плану, не отклоняйтесь от выбранного пути. Вселенная на вашей стороне, она поможет вам там, где вы этого не ждете. Сохранить энергию вам помогут медитации и прогулки на свежем воздухе.
Космический совет: пора действовать. Но в строгом соответствии с планом!
♐ Стрелец
Бывают моменты, когда мы должны делать-делать-делать и посвящать себя суете. Но сейчас не такое время в вашей жизни. Звезды просят вас нажать на "паузу" и восполнить запасы сил. Энергия пригодится, когда вы вступите в новую главу вашей жизни. Так что перестаньте нервничать и позвольте себе отдохнуть.
Космический совет: вам нужен отдых, дайте себе возможность восстановить силы.
♑ Козерог
То, что земная жизнь является синонимом испытаний и невзгод, для вас не новость, Козероги. Испытайте себя, чтобы выйти за пределы хаоса и найти скрытый порядок. Не ждите конкретного результата — отсутствие ожиданий и иллюзий поможет вам избежать разочарований. Будьте гибче, и Вселенная не оставит вас без куска пирога Удачи.
Космический совет: пусть принятие будет вашим языком любви ко Вселенной.
♒ Водолей
Когда мы эмоционально привязаны к чему-то или кому-то, наше восприятие искажается. Из-за позитивных эмоций очень легко пропустить все красные флажки, которые встревожили бы нас при других обстоятельствах. Звезды хотят, чтобы вы помнили об этом в следующие несколько дней Водолеи. Иначе вы рискуете сильно пожалеть из-за своих доверчивости и наивности.
Космический совет: не позволяйте эмоциям затуманить ваш взор. Смотрите на вещи объективно.
♊ Рыбы
Отдайтесь целиком и полностью творчеству. Для вас день будет полон вдохновения и любви. Чем меньше вы будете ограничивать себя в фантазиях, тем плодотворнее будет работа. Не ждите золотых гор в награду, но знайте — у вас появятся поклонники.
Космический совет: отдайтесь творческому порыву.
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