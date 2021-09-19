Кому из российских пенсионеров положены дополнительные выплаты с 1 октября

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В правительстве рассказали об изменениях, приуроченных к Дню пожилого человека.

С 1 октября в России вступает в силу большое количество изменений и нововведений, касающихся пенсионных выплат. Этот день отмечается как День пожилого человека, и, хоть на федеральном уровне никаких финансовых надбавок не полагается, на региональном уровне выплаты, приуроченные к этому дню, существуют. В Ненецком автономном округе выплачивают десять тысяч рублей за трудовой стаж на территории округа больше 15 лет, В Рязанской и Челябинской областях ежегодная надбавка составляет пятьсот и семьсот рублей соответственно.

Прибавку к пенсии получат военнослужащие и сотрудники ведомств — Росгвардейцы, МВД, ФСБ, а также МЧС, пожарной службы и таможни. Индексация в этому году составит 3,7%. Средний размер военной пенсии по стране — в районе 25 тысяч рублей, а надбавка составит около тысячи рублей.

Увеличатся выплаты и пенсионерам, чей возраст перевалил за 80 лет — они получат фиксированную выплату в двойном размере. Однако, получить деньги выйдет только спустя месяц после юбилея.

Изменения также коснутся «северной» надбавки. Ее выплачивают людям, имеющим трудовой стаж в районах Крайнего Севера из-за тяжелых условий труда. Выплата к пенсии будет увеличена на 50% за стаж работы на севере не менее 15 лет и на 30% за стаж больше 20 лет на приравненных к ним территориях. Однако, для того, чтобы претендовать на «северную» надбавку, нужно иметь 25 лет общего трудового стажа для мужчин и 20 — для женщин.

Кроме того, теперь при переезде в город пенсионеры не будут терять «сельскую» надбавку — за трудовой стаж в сельскохозяйственном производстве, а те, кто уже успел переехать и не получает эту прибавку, хотя имеет 30 лет стажа в сельхозпроизводстве — получат ее снова. Размер прибавки составляет 25% от пенсии. Это изменение вступит в силу 1 января 2022 года.

Наконец, получать пенсию умершего супруга теперь смогут вдова или вдовец покойного. Если пенсия почившего была больше, чем пенсия по старости или инвалидности их супруга была больше — можно будет оформить ее на себя. Однако, «северная» и «сельская» надбавки в таком случае не сохраняются, поэтому Пенсионный Фонд России, анонсируя планирующееся изменение, предупредил, что такая опция может оказаться невыгодной.