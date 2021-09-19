Журналист Каграманов разоблачил историю с болезнью Макеевой

Фото, видео: Instagram @makeevan, @malkov_roman_mr, @luche.pravdu

Блогер и интервьюер вывел актрису и ее мужа Романа Малькова на чистую воду после того, как они подставили его коллегу.

Актриса Анастасия Макеева не больна, а ее супруг Роман Мальков жалуется на атакующих его телевизионщиков, хотя сам вместе с супругой прежде пытался продать скандальную историю о своем разводе и новой свадьбе. Об этом на своей странице в Instagram сообщил журналист Сурен Каграманов. Причиной тому стала переписка с представителем канала «Россия 1» Феликсом, другом Каграманова.

Роман Мальков и Анастасия Макеева неустанно заявляют, что обвинения экс-супруги строителя Светланы Мальковой в неуплате алиментов — ложь, что их травят в сети, угрожают, что агрессия направлена и на сына Малькова Андрея, который живет с отцом и «новой мамой» в Москве. Также сообщалось, что Макеева якобы тяжело заболела из-за стресса, бесконечного потока клеветы, а потому ушла в тень. Хотя раньше исправно посещала посвященные ее персоне телешоу.

Упомянутого Феликса обвинили в стравливании сторон конфликта, фальсификации данных, в преследовании молящих оставить их в покое Малькова и Макееву. Но тот якобы был глух и продолжал свой беспощадный информационный бизнес на чужом горе. Еще и актрису, не встающую с постели, донимал звонками. Каграманов заступился за друга и обрушился с критикой на нашумевшую парочку.

«Я не понимаю, что вы о себе возомнили, выкладывая личную переписку с сотрудником телеканала!.. Он вам доверял, он вам писал, а вы, как крысы, просто воспользовались этим… Взяли и выложили все скрины после того как, видите ли, что-то пошло не по вашему плану! А не вы ли продавали эти истории тем, кто подороже возьмет? Не вы ли, Настенька и Ромочка, продавали семейную историю? И сейчас Настеньку бедную трогают, а она в больницах лежит, не может двигаться, голосовые связки повреждены… Грош вам цена! Прекратите выдумывать больницы, когда мне люди скидывают твои выступления с концертов! Прекратите выдумывать эти истории о том, что очень плохо, почти на грани жизни и смерти!» — возмущался журналист.

В заключении Каграманов пообещал, что если его приятелю начнут писать с угрозами поклонники звездной пары, он начнет информационную войну против них самих.

Свадьба Макеевой и Малькова состоялась этой весной. Она сопровождалась публичными разборками с экс-супругой Романа. Та называла актрису разлучницей, обвиняла в ссоре с сыном, которого «настроили» против родной матери, бывшего мужа звала альфонсом, который не платит алименты своим детям. За кулисами одного из ток-шоу Макеева преследовала Малькову, снимая ее на телефон, из-за чего произошла стычка. Благо, женщин быстро разняли.

Недавно Светлана сообщила подписчикам, что получила первые алименты от экс-супруга. Стоит отметить, что хоть Макеева и Мальков обижались на соответствующие обвинения, первая сумма, которая пришла на счет многодетной матери — долг с марта 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой страшный диагноз, спровоцированный скандалом, поставили, по ее словам, Анастасии Макеевой.