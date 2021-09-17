Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для всех знаков зодиака

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Специалист по рунам Игорь Вечерский рассказал, чего ожидать разным представителям зодиакального круга в ближайшие дни.

Зная, что нам готовит будущее, легче перенести тяготы судьбы и с радостью воспринять благие вести. Гороскопы получили значительное распространение, однако не всем стоит доверять: важно найти компетентного специалиста. Толкованием рун давно и качественно занимается провидец Игорь Вечерский, специально для 5-tv.ru эксперт составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 сентября 2021 года.

Овен

Феху, перто и дагаз говорят о том, что вам следует открываться новому и не зацикливаться на старых неудачах. Сейчас у вас достаточно ресурсов для активных действий и продвижения, которые приведут вас к новым вершинам.

Телец

Наутиз, тейваз и соуло дарят вам в этот промежуток времени отличные шансы в тех сферах, где вы давно хотели совершить важный прорыв. Именно сейчас вы сможете преодолеть застой и выйти на качественно иной уровень. Однако следует быть более внимательными и позаботиться в первую очередь о собственном здоровье.

Близнецы

Ансуз, отал и йера открывают возможности для реализации усилий. Вы достигнете новых договоренностей и сможете заложить основы для будущих перспективных дел.

Рак

Перевернутый лагуз, эваз и феху не советуют в это время раскидываться финансами. Причина кроется в партнерах, с которыми в будущем предстоит реализовать различные проекты: взаимодействие с ними может оказаться не самым продуктивным. Уделите время тщательному анализу создавшегося положения.

Лев

Гебо, перевернутый ансуз и перевернутая феху говорят о том, что для налаживания своего материального положения вам следует пройти определенный путь и заручиться поддержкой. Потому как вы сами пока не компетентны правильно оценить ситуацию и вследствие этого принять достаточно эффективное решение.

Дева

Тейваз, гебо и перевернутая феху дарят вам отличные перспективы во всех областях, кроме вложения средств. Воспользуйтесь предоставленным потенциалом актуальных, реальных для настоящего времени возможностей, отложив неразрешимые пока проблемы на потом.

Весы

Альгиз, перевернутый тейваз и ингуз рекомендуют не вступать в какие-либо рискованные мероприятия и позаботиться о состоянии своей нервной системы и эмоциональном комфорте. Постараться обезопасить себя от стрессов. На неделе ищите оптимальные варианты взаимодействия, не позволяя втягивать себя в провокации.

Скорпион

Перевернутая вуньо, наутиз и перевернутый уруз советуют взять паузу, подумать об отдыхе от текущих дел и постараться сконцентрироваться на том, чтобы подкопить и приумножить энергию, которой пока явно недостаточно. Она понадобится для запланированных ранее дел.

Стрелец

Манназ, перевернутый альгиз и вуньо говорят о том, что вы можете очень эффективно использовать свои навыки в сфере коммуникации с другими людьми. Случится так, что в своем окружении вы обнаружите людей, с которыми вы найдете иной способ взаимодействия. Возникшие новые интересы и налаженный общий язык помогут вам преодолеть целый ряд вопросов.

Козерог

Перевернутый уруз, перевернутая беркана и хагалаз предостерегают вас от планирования в этот период каких-то серьезных событий, советуя уделить это время анализу происходящего, а также своевременности и необходимости актуальных процессов. Это может относиться к любой сфере вашей жизни и говорит о том, что вы исчерпали некий ресурс существующих обстоятельств: настало время перешагнуть через черту новых открытий.

Водолей

Феху, хагалаз и перевернутый турисаз на текущей неделе дарят вам надежду для преодоления финансовых проблем. Вы сумеете нащупать новые сферы взаимодействия и перейти на следующий уровень по пути к достижению успеха.

Рыбы

Вуньо, тейваз и перевернутый турисаз советуют обратить внимание на те проблемы, которые у вас накопились ранее. В этот период следует сконцентрировать свои силы на закрытии текущих процессов, а также на преодолении проблем, которые могут в будущем отразиться на ваших делах.

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