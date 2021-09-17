Стала известна причина трупного запаха из квартиры покойного актера Марьянова

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ранее обеспокоенные соседи по лестничной площадке вызвали правоохранителей и специальные службы, чтобы вскрыть дверь в пустующем жилье покойного артиста.

Стала известна причина появления трупного запаха из квартиры актера Дмитрия Марьянова, который скончался почти четыре года назад. Его накануне почувствовали соседи.

Жители не на шутку забеспокоились, так как известно, что в помещение долгое время пустует, лишь изредка осмотреть квадратные метры заходит риелтор. Вызванные жильцами правоохранители и специальные службы приняли решение вскрыть дверь, чтобы разобраться в ситуации.

Как выяснилось, единственным возможным источником зловония в пустой квартире могут быть трубы. По мнению специалистов, когда в столице включили отопление, именно застойная вода дала трупный запах.

Известный актер Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году во время прохождения лечения в реабилитационном центре в Подмосковье. Актер страдал тромбозом вен, но, когда ему стало плохо, сотрудники учреждения отказались вызывать скорую помощь. В итоге медиков вызвал другой пациент, но спасти артиста уже не удалось.

По факту смерти известного артиста было возбуждено уголовное дело. Директор реабилитационного центра Оксана Богданова была признана виновной в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности и приговорена судом к трем годам условно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденная за смерть актера Марьянова директор центра «Феникс» родила сына.