🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 сентября, на растущей Луне повышается активность. Важно успеть завершить все важные дела до начала нового дня и заняться планированием на будущий месяц. Будьте внимательны к близким. По возможности держите все под контролем. Возможны неожиданные сюрпризы.

♈ Овен

Овен, уходящая рабочая неделя была для вас очень непростой. Сегодня будьте внимательны ко всему новому. Вполне возможно, что новые люди и новая информация помогут разрешить наболевшие вопросы. Не бойтесь спрашивать советов у экспертов. Они подскажут, как улучшить положение.

Космический совет: новая информация поможет решить проблемы.

♉ Телец

Телец, у всех нас время от времени случаются «черные полосы». Но это не значит, что нужно отчаиваться. Лучшее, что вы можете сделать 17 сентября, поговорить о насущном с родными людьми. Речь идет не только о кровных родственниках, но и тех, кто близок вам по духу. Теплый разговор поможет восстановить отношения даже со старыми товарищами.

Космический совет: самое время наладить отношения с близкими.

♊ Близнецы

Близнецы, не смейте делать опрометчивых поступков и принимать серьезные решения 17 сентября. Это не ваш день. Лучше используйте время с благими целями. Самое время заняться своим здоровьем. Сходите в бассейн или на массаж. Ну или хотя бы просто помедитируйте в тишине — так восполните энергию.

Космический совет: нужно терпение, чтобы переждать «бурю».

♋ Рак

Рак, если все время наступать на одни и те же грабли, на лбу не останется живого места — все будет в шишках. Вы такого результата хотите? Если нет, бросьте затею постоянно ломиться в двери, которые вам не открывают. Ищите другие пути для самореализации. Все так делают. Это нестрашно.

Космический совет: не повторяйте ошибок прошлого.

♌ Лев