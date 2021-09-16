🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 сентября растущая Луна в Козероге принесет тревоги, страхи, мрачные мысли. Важно держать себя в руках и не предаваться унынию, иначе упустите много отличных возможностей как в профессиональной, так и в личной жизни. Опасайтесь обмана и искушений — сегодня так легко поверить лжецу, что сыплет сладкими обещаниями. Звезды также не советуют сегодня начинать новые проекты, будь то заключение договора с клиентом или ремонт в доме. Отложите на несколько дней. Займитесь текущими делами, пусть четверг будет совершенно рядовым, будничным. Сейчас для большинства не лучшее время для решительных действий.

♈ Овен

Не всем отношениям суждено длиться вечно. Это касается и дружбы, и сотрудничества, и любви. Даже когда вы это понимаете, бывает трудно смириться с разрывом и поставить точку. Таковы Овны — внутренний голос говорит одно, но сердце требует борьбы за связь с человеком. Порой подобные усилия могут стать спасительными, но в большинстве случаев остаются тщетными. Вам необходимо научиться трезво смотреть на отношения с людьми, оценивать их поступки объективно. Тогда проще будет смириться с непостоянством в вопросах близости и расставаться с теми, кто должен идти своей дорогой без вас.

Космический совет: иногда бороться бесполезно — некоторых людей нужно просто отпустить и забыть.

♉ Телец

Если вы остро чувствуете, что ни одно «средство» не помогает спасти ваши романтические отношения, задумайтесь — а есть ли что спасать? Возможно, они уже исчерпали себя, но привязанность пока не позволяет принять неприятное решение. Поймите главное: реанимировать то, что уже давно не дышит, бесполезно. Решитесь на откровенный разговор, который расставит все точки над «i». Расстаться мирно, с благодарностью за все хорошее, что между вами было, а не истощенными вечным недовольством — лучшее, что вы можете сделать друг для друга.

Космический совет: возможно, у ваших отношений истек срок годности. Не пора ли двигаться дальше?

♊ Близнецы

Многим Близнецам не хватает смелости. Причем не только сегодня. Наверняка существуют вещи, о которых вы давно мечтаете, но до сих пор не решились рискнуть. И наверняка вы испытываете сожаления о том, что не осмелились сделать для себя или другого человека. Что ж, значит, пришло время изменить подход к жизни, но знайте, это будет непросто. Потребуются усилия воли, ведь преодоление страхов — большая работа. Не стесняйтесь попросить помощи у близких или профессионалов-психологов. Любые средства хороши, если помогают обрести равновесие и спокойствие.

Космический совет: пора научиться жить без сожалений.

♋ Рак

Ваш внутренний голос очень силен. Он не раз спасал в трудных ситуациях, верно? Но порой обстоятельства и окружение диктуют свои правила, и вы пренебрегаете своими предчувствиями. Напрасно. Делать что-то против своей воли очень вредно. Так вы рискуете прожить жизнь, занимаясь не тем, общаясь не с теми, думая не о том. Постарайтесь найти возможность удалиться от внешнего шума и поговорить с собой откровенно. Определите важное и ненужное. После этого возвращайтесь в мир с ясным пониманием своих целей и способов их достичь. Слушать стороннее мнение полезно, но плясать под чужую дудку — это не для вас!

Космический совет: сегодня вами должна руководить только ваша интуиция.

♌ Лев