Магия имени: как по инициалам узнать судьбу человека

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Глядя на инициалы вы сможете узнать много нового не только о себе, но и о других людях.

Узнать человека можно не только вовремя личного общения. Проанализировать личность собеседника можно при помощи его знака зодиака, даты рождения и даже имени, которое иногда может рассказать о человеке намного больше, чем он сам. По первым буквам имени, фамилии и отчества вы сможете узнать личные качества и образ мышления вашего партнера и прочитать его судьбу.

А — характеризует людей сильных духом. Если с этой буквы начинается ваше имя, фамилия и отчество, то вы всегда добиваетесь поставленных целей, обладаете задатками лидера.

Б — олицетворяет романтичных натур. Эта буква содержится в инициалах тех, кто способен с первой минуты знакомства очаровывать других.

В — символ жизнерадостных и открытых людей. Они, как правило, очень коммуникабельны и энергичны. Обычно обладатели этой буквы в своем ФИО очень талантливы и нередко успешны.

Г — содержится в инициалах настоящих интеллигентов. Они всегда стремятся к получению новых знаний и приумножению уже полученных.

Д — характера для людей с аналитическим складом ума. Они всегда несколько раз подумают и взвесят все риски, прежде, чем совершить какое-нибудь действие.

Е — содержится в инициалах нестандартных личностей, любящих выделяться из толпы. Обычно у таких людей отлично развита интуиция. Они с легкостью могут определить искренние намерения окружающих и распознать лицемеров.

Ж — характеризует обладателей богатого внутреннего мира. Если с этой буквы начинается ваши имя, фамилия или отчество, то вы определенно начитанный человек с широким кругозором.

З — с этой буквы начинается имя, фамилия или отчество людей с хорошо развитым воображением. Тем не менее иногда им нужно все-таки снимать розовые очки и смотреть в глаза реальному миру.

И — характера для людей с добрым сердцем. При первом знакомстве они могут показаться холодными и отстраненными. Но стоит узнать их поближе, и вы сразу убедитесь в обратном.

К — эта буква содержится в ФИО людей, обладающей немыслимой силой духа. Они всегда добиваются поставленных целей. Их самоуверенность заставляет окружающих следовать за ними.

Л — содержится в инициалах творческих людей. Обычно обладатели этой буквы в ФИО становятся артистами, музыканты, писателями.

М — обладатели этой буквы в своих инициалах чаще думают о других, нежели, чем о себе. Очень часто они жертвуют своими интересами ради своих близких. Иногда окружающие начинают пользоваться их добротой и бескорыстием.

Н — символ бунтарства. Если с этой буквы начинается ваши имя, фамилия или отчество, то вы точно не будете потакать другим и терпеть унижения. Вы всегда сможете отстоять свою точку зрения и доказать окружающим свою правоту.

О — эта буква содержится в имени, фамилии или отчестве людей, обладающих прирожденным чутьем. Применяя хорошо развитую интуицию, они могут неплохо разбогатеть.

П — обладатели этой буквы в своих инициалах — имеют твердый характер. Они всегда стоят на своем, их абсолютно невозможно переубедить.

Р — символ самоуверенности. Если эта буква содержится в вашем ФИО, вы обладаете высокой самооценкой. Вы никогда не корите себя за ошибки прошлого.

С — характера для людей, которые мечтают быть полезными этому миру. Они искренне радуются, если им удалось помочь родным и близким, или даже незнакомым людям.

Т — если эта буква есть в ваших инициалах, то вы целеустремлены и трудолюбивы. Не боитесь любой, даже самой сложной работы. Безделье — это точно не про вас, вы всегда найдете полезное занятие, которое будет вам по душе.

У — обладатели этой буквы в ФИО покоряют окружающих своим богатым внутренним миром. Более того они щедрые и бескорыстные, они всегда готовы прийти на помощь близких, попавших в беду.

Ф — эта буква содержится в инициалах людей, которые с легкостью могут добиться популярности. Обычно они стремятся любым путем добиться широкой известности.

Х — характера для людей, которые непреклонны перед окружающими. Они всегда идут прямо к своей цели, даже если окружающие будут их всячески переубеждать.

Ц — обладатели этой буквы в ФИО — прирожденные лидеры. Обладая твердым характером, они с легкостью могут переубедить окружающих в своей правоте.

Ч — символ открытого сердца. Обладатель этой буквы в своих инициалах всегда с добротой к окружающим. Они моментально забывают обиды и прощают тех, кто сделал им больно, чтобы не провоцировать конфликты.

Ш — характера для созерцательных людей. Они больше времени проводят в своих иллюзиях, чем в реальном мире. Они привыкли досконально обдумывать свои действия, прежде, чем их совершить.

Э — обладатели этой буквы в ФИО весьма проницательны. Они видят всех окружающих насквозь. Даже при одном взгляде на своего собеседника, они с легкостью поймут насколько искренний человек перед ними.

Ю — характера для честных людей. Они всегда стремятся восстановить справедливость. При этом они тяжело принимают чужое мнение, ставя на первое место свои идеалы.

Я— наличие этой буквы в инициалах говорит об эгоизме человека. Если ваши имя, фамилия или отчество начинается с «Я», то скорее всего вы будете требовать от окружающих повышенного внимания к себе.

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