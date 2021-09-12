Странный гость и дезинфекторы: что творилось в «Магните» перед отравлением людей

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

После гибели двух человек и госпитализации еще десяти — все они жильцы одного дома — в опечатанном магазине работают криминалисты.

Следователи и криминалисты продолжают работать в опечатанном после массового отравления и гибели людей магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве, а также изучают события, предшествовавшие трагедии. 5-tv.ru стало известно о некоторых странностях, происходивших в торговой точке 7 сентября — за день до того, как скончавшиеся от отравления 15-летняя девочка и ее 61-летняя бабушка купили злосчастный арбуз, который, по основной версии, и стал причиной инцидента.

Криминалисты провели в «Магните» ночь на 12 сентября — супермаркет располагается на первом этаже дома, где отравились люди. Судя по кадрам с места, в первую очередь, несмотря на наличие других версий причин происшествия, эксперты обратили внимание на стеллаж с фруктами. Все товары, кроме арбузов, были изъяты для проведения экспертизы.

Специалисты Следственного комитета взяли смывы с поверхностей и изучили видеозаписи с камер наблюдения. Кадры, попавшие в распоряжение 5-tv.ru, показали, что 7 сентября у стеллажа с арбузами в течение довольно продолжительного времени топтался подозрительный посетитель. Непонятно, чем занимался мужчина, однако арбуз так и не выбрал, других покупок не совершил — в определенный момент он будто опомнился и убежал прочь.

В тот же день, в нерабочие часы, в «Магните» проводилась санитарная обработка. Стоит отметить, что дезинфекция с нарушениями — одна из предварительных версий причин трагедии. Но при этом эксперты утверждают, что даже если средства обработки и могли попасть на продукты питания, едва ли это привело бы к смерти людей. Летальный исход при таком виде отравления наступает нечасто. Тем не менее, судя по видеозаписи с камеры наблюдения, один из сотрудников магазина все же пользовался каким-то распылителем рядом со стеллажом с фруктами.

Как известно, поставщика арбузов, который доставляет товары в «Магнит», прежде ловили на нарушениях. Журналисты выяснили, что в 2019 году, к примеру, более шести тонн овощей и фруктов КФХ «Каныгин» были забракованы Роспотребнадзором из-за повышенного содержания в них пептидов и нитратов.

О гибели отравившихся жильцов дома на Совхозной стало известно 10 сентября. Арбуз женщина и ее внучка купили 7 сентября, съели — на следующий день. Вскоре они и их 38-летняя родственница были госпитализированы. Последняя сейчас в реанимации, и, судя по словам врачей, положение ее очень шаткое. Следом еще десять соседей этих несчастных оказались в больнице, одна в реанимации, другие с симптомами кишечной инфекции в обычных палатах. Среди пострадавших есть дети.

Были ли виной всему арбузы, нарушения при дезинфекции в магазине или химикаты для травли насекомых во всем доме — это предстоит выяснить следователям.

Ранее сообщалось, что полиция увезла трех человек из дома, в котором произошло «арбузное отравление». Правоохранители установят их личности и причины нахождения в доме. 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места.