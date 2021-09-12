Растрепанный Ширвиндт попросил у Добронравова подарок, поздравляя его с юбилеем

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @shirvindt

11 сентября звезде сериала «Сваты» исполнилось 60 лет.

Александр Ширвиндт записал смешной ролик в честь юбилея своего друга и коллеги Федора Добронравова, которому 11 сентября исполнилось 60 лет. На видео худрук Театра сатиры предстал в домашнем халате и с волосами, якобы вставшими дыбом от сообщений о юбилее Добронравова, и потребовал себе подарок.

«Федюня, родной, когда я случайно из желтой прессы узнал, что тебе 60, у меня волосы встали дыбом. А так как я никогда голову не мою, это надолго! Опомнись, куда вы торопитесь?» — шутит в кадре народный артист РСФСР.

Ширвиндт отметил, что состоявшуюся личность можно определить по нескольким критериям. Если фамилию человека можно встретить в кроссвордах; если его именем назвали часы или корабль.

«В кроссвордах ты мелькаешь, часы со своим лицом ты мне подарил. Дело за небольшим — за кораблем. Умоляю, когда тебя нарисуют на какой-нибудь барже или сухогрузе, прокати меня или лучше подари, как те часы, которые я уже ношу», — попросил худрук Театра сатиры.

Он также сказал юбиляру, что после пандемии им обязательно нужно встретиться и как следует отметить важное событие.

«Пандемия, конечно, великая вещь для вас, скупердяев, лишь бы „замотать“ юбилей! Но мы дождемся, имей в виду, и выпьем. Ты меня понял? Обнимаю!» — обратился 87-летний Ширвиндт к Добронравову.

Забавное видео опубликовал на своей странице в Instagram сын актера, телеведущий и писатель Михаил Ширвиндт. Он призвал подписчиков присоединяться к «папиному поздравлению» и сам поздравил Добронравова.

Instagram @shirvindt

Поклонники не заставили себя ждать. Они оценили шутливый ролик Ширвиндта, а юбиляру написали много теплых слов.

«Поздравление Ширвиндта, конечно, самое лучшее. Лучше и не придумаешь!»;

«Здоровья и творческих успехов! А Александр Анатольевич как всегда: все красиво и мудро сказал»;

«Как всегда, искрометно и в точку! Суперпапа! Федора Викторовича, тоже великого уже, с юбилеем!»

«Присоединяемся! Поздравляем от души! Лучше Александра Анатольевича не сказать!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показывал видеопоздравление, которое актеры сериала «Сваты» Федор Добронравов и Александр Феклистов, а также советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записали для своего коллеги и приятеля Александра Ширвиндта в честь его 87-летия.