Сын Газманова честно рассказал, почему в 40 лет до сих пор не женат

Фото: Instagram @rodder13

Родион Газманов всю молодость посвятил творчеству. Он уже начал задумываться о семье, но в отношениях почему-то постоянно терпит фиаско.

Среди богатых и знаменитых много завидных женихов. Сын народного артиста РФ Олега Газманова — Родион — один из них. Музыканту в июле исполнилось 40 лет, но ту самую, «единственную и неповторимую» он еще не нашел. В последнем интервью мужчина впервые признался, почему на личном фронте постоянно терпит фиаско.

Кажется, для идеального мужа у Родиона Газманова есть все: он добродушен, красив, успешен, богат, имеет свое жилье и авто. Многие современные гламурные девушки мечтают о таком кавалере. А музыкант… Музыкант ищет ту, которую будет чувствовать всей душой, всем сердцем — простую и настоящую.

«Я до сих пор не нашел человека, с которым мне было бы достаточно комфортно, чтобы провести вместе остаток жизни. Люди пишут: „Вот, 40 лет, детей нет, семьи нет, что это такое?“ Я думаю, что каждый человек сам отвечает за свою жизнь и давать советы — когда жениться и сколько детей иметь — дичайшая безвкусица!» — разговорился Газманов с корреспондентом НТВ.

40-летний Родион признался, что в последнее время все чаще стал задумываться о семье. Его цель — найти верную женщину, которая будет любить его и сможет подарить малыша. Газманов очень хочет стать хорошим мужем и папой. Он надеется, что его ребенок никогда не будет знать, что такое развод родителей.

«Хочется, чтобы ребенок жил и рос в полноценной семье, чтобы мама и папа были вместе надежно, навсегда», — заключил сын народного артиста.

Instagram @rodder13

Сейчас Родион проживает вместе с самым близким другом — котом породы мейн-кун по кличке Шелдон. Завести питомца музыканта когда-то уговорила близкая подруга. О покупке шерстяного комочка артист ни разу не пожалел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Родион Газманов отреагировал на слухи о рождении внебрачного ребенка от бэк-вокалистки.