Токсиколог озвучил причину массового отравления жителей дома в Москве

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По мнению врача Евгения Тимакова, есть вероятность, что арбузы, которые вероятно стали причиной отравления людей, могли испортить конкуренты сети.

Уже десять человек госпитализированы в Москве с признаками отравления. Ранее в доме на Совхозной улице скончались бабушка и ее внучка, предположительно отравившиеся арбузом, купленным в магазине сети «Магнит». Плод вполне мог быть с химическими примесями. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил врач-токсиколог Евгений Тимаков. Также он допустил версию об отравлении товара конкурентами.

«Отравиться можно любыми продуктами. Возможно, арбуз мог быть испорчен грибковыми инфекциями, которые попали в него. Надо смотреть, в каких условиях выращивался плод, какие удобрения применялись. Арбуз — ягода, которая все высасывает из почвы — и плохое, и хорошее. Если земля перенасыщена удобрениями, то арбуз вбирает в себя все: микроэлементы, тяжелые металлы, химические вещества, они как раз в большом количестве накапливаются в подкорковом слое», — объяснил он.

По его словам, тому, кто попробует такой плод, грозит не просто отравление, но и отказ печени, и нарушение работы центральной нервной системы. Специалист утверждает, что надо проверить, чем обрабатывали арбузы и почему плоды не прошли контроль качества. Врач подчеркнул, что отравленный арбуз по вкусу от обычного не отличить, необходимо смотреть на целостность плода.

«Нельзя исключать и версию диверсии, хоть она и кажется фантастической. Конкуренты по бизнесу могли вкачать нечто в плоды. Я придерживаюсь того, что арбуз выращивали на некачественно обработанной земле. Дезинфекция, проведенная накануне, как причина летального эффекта может рассматриваться, если травили насекомых или крыс и средство попало на плоды. А покупатель перед употреблением не вымыл арбуз», — пояснил Тимаков.

В свою очередь поставщик арбузов в московский магазин «Магнит» Алексей Каныгин, который руководит ООО «Романское», заявил, что на их продукт поступает мало жалоб.

«Жалобы бывают очень редко на недостаточно сладкий продукт, в таком случае мы возвращаем клиенту деньги. А так только исключительно положительные отзывы о нашей продукции», — заверил поставщик.

Компания, рассказал он, поставляет фрукты и овощи по всей стране, а также в Прибалтику и Белоруссию. Арбузы проходят все необходимые проверки в лабораториях, чтобы получить разрешение на поставки, добавил Каныгин.

Соседка 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые погибли накануне в результате острого отравления в доме на Совхозной улице в Москве, рассказала о семье. По ее словам, родственники были очень дружными. Пожилая женщина ранее работала в детском саду, потом вышла на пенсию. Девочка хорошо училась в школе. Жильцы часто видели, как внучка гуляла со своей бабушкой.

«Нормальная, хорошая семья. Мама девочки в банке работает. И вот которая умерла женщина, очень порядочная, раньше работала в детском саду, очень хорошая. Мы не близко общались», — поделилась соседка.

5-tv.ru

Погибшие бабушка и внучка приобрели арбуз в магазине сети «Магнит» 8 сентября. Съели его на следующий день. 10 числа они и их 38-летняя родственница были госпитализированы. Последняя сейчас в реанимации, и, судя по словам врачей, положение ее тяжелое. Предварительно было заключено, что причиной трагедии стала именно покупка арбузов в «Магните».

В течение следующих суток из этого дома и двух соседних число госпитализированных возросло до десяти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, повлекших смерть человека (статья 238 УК РФ). Всего число отравлений в этом и соседних домах за два дня возросло до девяти.

Как писал 5-tv.ru, следователи опечатали магазин «Магнит» после смертельного отравления арбузом на Совхозной улице в Москве.