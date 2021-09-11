🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 сентября, растущая Луна в знаке Скорпион благоприятствует тем, кто готов к свершениям в деловой жизни. Только перемены в карьере не наступят от одной готовности — придется постараться. Кому-то будет достаточно продолжать работать в том же темпе, кому-то придется налаживать отношения с окружающими, а кому-то лучше всего будет срочно отдохнуть.

♈ Овен

Вот он, Овны! Большой сдвиг, на который вы надеялись и о котором мечтали. Обратите внимание на возможности, которые открываются перед вами. Они ведут вас в правильном направлении. Да, ваши страхи и запреты будут говорить, что вы недостаточно готовы к большому шагу. Отбросьте их и воспользуйтесь возможностью!

Космический совет: на вас свалится большая удача, не упустите ее.

♉ Телец

Посвятите этот день занятиям, которые приносят вам радость и заставляют снова почувствовать себя ребенком. Например, займитесь макраме или попробуйте свои силы в гончарном деле. Желательно выбрать занятие, которое позволит предаваться приятным воспоминаниям, пока руки что-то делают. Если у вас есть маленькие дети, проведите день вместе с ними. Пусть в будущем он станет для них одним из самых приятных детских воспоминаний.

Космический совет: посвятите день тому, что приносит вам радость.

♊ Близнецы

Разум, тело и душа связаны, Близнецы. Другими словами, одно неотделимо от другого. Медики могут вылечить ваше тело, но над духом вам придется работать самостоятельно. Проведите исследование метафизических аспектов боли, которую вы испытываете на физическом уровне. Внутреннее осознание поможет вам начать процесс подлинного исцеления.

Космический совет: загляните внутрь себя - пришло время начать серьезный диалог с собой.

♋ Рак

Как и Близнецам, звезды рекомендуют вам обратить взор внутрь себя. Ваше тело уже некоторое время сигнализирует о душевных проблемах, Раки. Настало время понять причину этих сигналов. Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам – например, к психологам. Вообще сегодня вам рекомендуется сосредоточиться на своем здоровье.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.