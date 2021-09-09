Волочкова о любви за деньги: «Почему бы и нет? Меня одаривали очень серьезно!»

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По словам примы-балерины, она всегда предпочитала мужчин богатых, имеющих статус в обществе.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не видит ничего предосудительного в интиме за деньги. Танцовщица отметила, что в ее жизни было много мужчин, которые одаривали ее дорогими подарками. Ухажеры были готовы тратить целые состояния, лишь бы знаменитость обратила на них свое внимание. Волочкова также отметила, что в современном мире многие женщины, не имя качественного секса, сами готовы платить представителям противоположного пола.

«Мужчины преподносили к моим ногам разные блага, были мужчины, которые меня одаривали и мне было приятно. Почему я должна сказать, что это не так? Это так! У меня были мужчины такого ранга и масштаба, имена которых я не могу назвать из чувства благородства. Это известные и успешные люди. Меня баловали яхтами, частными самолетами, украшениями за миллионы долларов. Меня этим не удивить, я видела практически все!» — рассказала балерина в интервью на YouTube-шоу «ДаДа-НетНет».

Несмотря на то, что Волочкова предпочитает встречаться с богачами, были в ее жизни мужчины и со средним доходом. Знаменитая блондинка рассказывала, что не так давно встречалась с неким Олегом. Танцовщица, привыкшая в роскоши, за свой счет возила своего избранника на дорогие курорты.

«Во время нашего романа я сама покупала нам билеты на Мальдивы, ведь я не могла отдыхать где-то на дешевом курорте. Могу себе позволить делать так, как мне нравится. Ни о чем не жалею. Олег — не альфонс, а хороший добрый человек, нам было комфортно вместе. Наверно, прошло наше время. После расставания мы не выливали грязь друг на друга», — отметила Волочкова.

Сейчас прима-балерина и ее таинственный избранник разошлись после десяти месяцев отношений. Тем не менее о своей бывшем возлюбленном танцовщица отзывается тепло даже после расставания.

Анастасия Волочкова также утверждала, что в числе ее мужчин были и звезды Голливуда. Так звезда балета уверяет, что она встречалась с комедийным актером Джимом Керри. Расстаться со звездой «Брюса Всемогущего» ей пришлось из-за любви к родине. Как писал 5-tv.ru, известная блондинка была не готова бросить Москву и Большой театр, с которым сейчас судится.