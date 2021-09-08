Погибшие в Норильске глава МЧС и режиссер дружили: «Друг спасал друга»

Фото: globallookpress.com / EMERCOM of Russia

Актер фильма «Территория» назвал поступок Евгения Зиничева — настоящим подвигом. Министр бросился спасать упавшего с обрыва кинорежиссера Мельника. Оба погибли.

Глава МЧС России Евгений Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник, которые трагически погибли днем 8 сентября в Норильске, долгие годы дружили. Об этом рассказал актер, звезда фильма «Территория» Андрей Назимов в интервью URA.RU.

«Получается, друг попытался спасти друга. Он (Александр Мельник — Прим. ред.) был крепкий человек, может, оступился, но там были камни. Вокруг было много людей, но глава МЧС среагировал первый. Не удалось спасти и очень жаль, что, спасая, он сам погиб. Это настоящий подвиг», — сказал он.

Андрей Назимов отметил, что Александр Мельник был талантливым и сильнейшим режиссером, который отлично знал свое дело. По его словам, погибший кинодеятель был одним из немногих, кто мог в таком масштабе снимать географические картины.

«Фильм „Территория“ мы снимали на плато Путорана, это от Норильска еще полтора часа лететь на вертолете. Большого труда стоило туда выехать, вывезти такую огромную группу. Мы жили в диких местах, нас охраняли от росомах», — поделился воспоминаниями Назимов.

Актер также добавил, что творческие люди могут настолько увлечься делом, что забыть об опасности. По предположению Назимова, режиссер на секунду потерял внимание и оступился — в результате все завершилось страшной трагедией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Мельник отправился в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного освоению Арктики и Северного морского пути. В это время там проходили межведомственные учения, проводимые по линии МЧС России. По предварительным данным, Мельник поскользнулся и сорвался в холодную воду. Евгений Зиничев, не раздумывая, моментально бросился спасать его. В результате они оба погибли.